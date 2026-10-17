Al menos 272 detenidos en Francia tras los disturbios provocados por la izquierda radical

El Ministerio del Interior de Francia ha informado de que al menos 272 personas han sido detenidas en todo el país tras los disturbios provocados por la izquierda radical. Las cifras fueron anunciadas a las 15:00 horas de este sábado, donde las autoridades han denunciado el ataque al Ayuntamiento de Marsella, así como a varias oficinas gubernamentales.

Tras un mes de movilizaciones en París por parte de los estudiantes de secundaria en protesta por la falta de personal y recursos en el sistema educativo público, los disturbios que han dejado un balance de más de 6.800 detenidos y miles de heridos entre manifestantes y fuerzas policiales. El movimiento que empezó en el instituto Saint-Exupéry de Créteil ha recibido el apoyo de grupos de izquierda radical, sindicatos, el movimiento de los chalecos amarillos y se ha expandido este sábado con movilizaciones por todo el territorio francés convocadas el pasado martes por redes sociales.

En horas de la tarde, el primer ministro francés Sébastien Lecornu ha publicado un mensaje en las redes sociales donde ha denunciado que hay un movimiento que tiene la intención de sembrar el caos antes de las elecciones presidenciales: «Claramente pretenden utilizar esta violencia como un calentamiento». Luego ha lanzado un mensaje contundente de advertencia a los grupos de izquierda radical, a quienes acusa de generar los disturbios: «Nadie impondrá su agenda política mediante la violencia».

Según las cifras del Ministerio del Interior, las movilizaciones en Nantes y Lyon congregaron a 20.000 personas y en Rennes unas 10.000. Han denunciado que grupos de izquierda radical han llamado a la violencia con ataques a la policía, saqueos y daños a edificios públicos. Varias oficinas gubernamentales fueron atacadas con cócteles molotov, como el Ayuntamiento de Marsella, Lille y Grenoble —donde cerca de 600 radicales han lanzado botellas, moteros y adoquines— o la oficina de turismo de Lyon, entre otras. En París, varios grupos radicales han intentado entrar a edificios del gobierno; la Prefectura de la Policía ha informado a las 15:30 de que han sido detenidas 163 personas en la capital.

El alcalde de Lyon, Grégory Doucet, ha expresado su «tristeza» tras los ataques a la oficina de turismo de la ciudad: «Me parece que hay un número suficiente de efectivos policiales nacionales, aunque también pongo en duda nuestra capacidad para hacer frente a la violencia y los saqueos».

Por otro lado, el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, ha condenado la violencia desatada en la capital y asegura que: «Estos actos de vandalismo desvían la atención de las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria». Además, ha indicado durante una entrevista a medios locales que «ninguna movilización debe ser un pretexto para la violencia contra los manifestantes».

También se ha pronunciado la líder de la oposición francesa, Marine Le Pen, que a través de las redes sociales ha denunciado que las reivindicaciones sociales han sido «secuestradas por la extrema izquierda». Durante su mensaje, ha cargado contra Jean-Luc Mélenchon, a quien ha acusado de «legitimar la violencia» al considerar que «buscan sumir al país en el caos».