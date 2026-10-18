Macron culpa de las revueltas en Francia a radicales de «grupos de extrema izquierda»

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha dirigido a los franceses la noche de este domingo y ha culpado de las revueltas en el país a «radicales de grupos de extrema izquierda». Además, ha advertido que las investigaciones de los disturbios del sábado se llevarán a cabo con máxima firmeza y ha asegurado que: «Quienes destruyeron deben pagar, quienes intentaron derrocar a la República rendirán cuentas».

El discurso del mandatario francés llega tras una jornada de protestas masivas que se han convertido en actos vandálicos por todo el territorio francés el pasado sábado y ha dejado más de 2000 detenidos, un policía muerto y decenas de edificios gubernamentales destruidos, —como el Ayuntamiento de Limoges—. El mandatario francés busca frenar una crisis que las autoridades han calificado como un «punto de no retorno». Desde El Elíseo confían en que estas declaraciones logren desactivar la violencia en las calles por parte de grupos radicales de izquierda e islamistas.

Al inicio del discurso, Macron ha acusado de la violencia desatada en todo el territorio francés a «grupos de extrema izquierda» y ha asegurado que las investigaciones por todo lo ocurrido el sábado se «llevarán a cabo con la máxima firmeza, ha dejado claro que «quienes destruyeron deben pagar y quienes intentaron derrocar a la República rendirán cuentas».

Durante el discurso, Macron ha hecho una distinción entre los estudiantes y los grupos radicales: «Comprendo a nuestros estudiantes de secundaria y universitarios. Sus voces deben ser escuchadas sin prejuicios» más adelante ha agregado que el ejecutivo «defenderá firmemente la República» ante cualquier amenaza.

Una de las medidas que tomará el Ejecutivo francés, será prohibir ciertas concentraciones para proteger comercios, empresas y edificios gubernamentales. Sobre las elecciones presidenciales, Macron ha dicho que «los debates deben tener lugar con los partidos, no en las calles ni mediante la violencia» y ha finalizado el discurso acusando a los partidarios de Mélenchon de «secuestrar el debate» por pedir a la ciudadanía salir a la calle.

La oposición pide la dimisión de Macron

Horas antes del discurso del mandatario francés, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), declaraba ante los medios pidiendo la dimisión de Macron: «Que se vaya y pida disculpas», alegando que «Francia ha sido humillada» ante las revueltas registradas el día de ayer. Además, ha afirmado que «el orden público ya no existe en el país» y ha denunciado que la policía no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a los violentos. Mientras que la líder de la formación y candidata a la presidencia, Marine Le Pen, ha denunciado una crisis profunda en el país que supone «una amenaza para la democracia».