La ola de violencia en Francia contagia a Italia y obliga a Meloni a convocar una reunión de urgencia

La ola de violencia que está viviendo Francia contagia a varias ciudades de Italia y obliga a la primera ministra Giorgia Meloni a convocar una reunión de urgencia para frenar las revueltas. Milán es una de las capitales italianas que sufre una nueva tarde de enfrentamientos, destrozos del mobiliario urbano y saqueos masivos por parte de grupos radicales de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

El movimiento «Itaia en la Plaza», a través de las redes sociales, había convocado manifestaciones desde el pasado sábado en varias ciudades italianas para protestar por el costo de la vida, el precio de la gasolina y la presión fiscal, pero, como ha pasado en Francia, las protestas han derivado en actos vandálicos.

Este domingo los radicales han vuelto a salir a las calles de Turín, Bolonia, Bérgamo, Brescia, Roma, entre otras, pero ha sido Milán donde la violencia ha escalado, que ha convertido las calles en un campo de batalla. Según medios locales, que han descrito la situación como una «guerra de guerrillas», han informado que más de 5.000 personas, en su mayoría jóvenes encapuchados y vestidos completamente de negro, se han concentrado en la Plaza Duomo, donde empezaron a lanzar petardos, piedras, botellas contra agentes de la policía, han levantado barricadas, saqueando y vandalizando tiendas y supermercados.

La policía italiana ha desplegado un gran contingente de unidades antidisturbios, ha utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los radicales. Las autoridades han informado que la policía ha detenido a más de 200 jóvenes, en su mayoría menores de edad y extranjeros sólo en Milán.

Tras los disturbios durante el fin de semana en las principales ciudades italianas, la Confederación de Comerciantes y Empresarios ha estimado que los daños ascienden a más de medio millón de euros.

Meloni convoca una reunión de urgencia

La primera ministra Giorgia Meloni, a través de X, ha anunciado para este lunes una reunión urgente para tomar medidas ante la escalada de violencia. En su mensaje ha expresado que los manifestantes «son unos matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos», luego ha acusado que los grupos radicales atacan a quienes garantizan la seguridad, refiriéndose a la policía, y están tomando las ciudades como rehenes. Además, ha tenido palabras para la oposición, a la que ha señalado que «no debe ser ambigua».