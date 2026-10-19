Francia anuncia toques de queda parciales en varias ciudades ante las violentas protestas

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado que pedirá a las Prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia, sin concretar todavía cuáles, ante las violentas protestas.

Lecornu ha asegurado que el Gobierno trabaja para «proteger las elecciones presidenciales», que se celebran el 18 de abril, ante lo que ha descrito como un movimiento de extrema izquierda que quiere generar una desestabilización en el país de cara a los próximos comicios.

«Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales», ha advertido en una comparecencia ante la prensa tras celebrar una reunión de crisis en la sede del Gobierno.

Además, no ha descartado el estado de emergencia y ha advertido de que «bajo ningún concepto tolerará que los saqueos se instalen» en el día a día. «Es un milagro que no haya habido víctimas mortales», ha agregado al respecto.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno está poniendo en marcha «una respuesta penal masiva» tras los pillajes y saqueos en numerosos comercios en Francia. Sólo en el área de París, ha dicho, 200 investigadores están trabajando para identificar a los saqueadores. También se pedirá la cooperación de los ciudadanos «para que ayuden en la identificación» de los sospechosos.

Hasta las 08:00 horas de este lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial, según el Ministerio de Justicia, quien ha señalado que el 70% era mayor de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80% de los casos.

Por otro lado, este lunes se ha hecho público que el presidente galo, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, pese a la situación en el país. La Presidencia francesa ha justificado la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de graves disturbios.

El titular de Interior ha querido presentar su dimisión tras las críticas a la gestión de las protestas, que han derivado en graves actos vandálicos, argumentando que él es el «responsable de lo que está ocurriendo», pero Macron ha rechazado este paso a un lado.