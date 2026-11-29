El Tribunal Supremo ha condenado a una mujer nombrada primera suplente de una vocal en una mesa electoral de Barcelona por no acudir a la hora fijada para su constitución. La sentencia impuso 14 días de prisión y una multa de 900 euros por un delito electoral, después de que la Fiscalía recurriera la absolución dictada por la Audiencia Provincial.

Llegó siete horas tarde a la mesa electoral

Los hechos se remontan a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. La mujer recibió la notificación de la designación el 20 de febrero y debía presentarse en el colegio electoral a las ocho de la mañana, pero llegó en torno a las tres de la tarde, cuando la mesa ya se había constituido.

Durante el procedimiento, la acusada explicó que había sufrido una indisposición intestinal durante la madrugada al tomar medicamentos y esperó a que surtieran efecto antes de desplazarse al centro de votación. Además, sostiene que allí ejerció su derecho al voto.

La Audiencia Provincial de Barcelona la absolvió al considerar que no se había probado su ausencia durante toda la jornada. La Fiscalía recurrió la decisión al entender que la obligación legal era estar presente a la hora establecida para constituir la mesa, no acudir en cualquier momento del día.

El Supremo considera insuficiente su justificación

El Tribunal Supremo da la razón al Ministerio Fiscal. En su resolución, asegura que los suplentes deben acudir al colegio electoral a la hora indicada y presentarse varias horas después; no soluciona el incumplimiento. La Sala valoró que la mujer no aportó documentación médica ni pruebas que acreditaran la indisposición alegada para justificar su ausencia.

El alto tribunal anuló la absolución y dictó una segunda sentencia condenatoria. De esta manera, la pena quedó fijada en 14 días de prisión y tres meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, es decir, 900 euros en total. La resolución contempla además 15 días de privación de libertad como responsabilidad subsidiaria en caso de impago.

Esto enfatiza en que formar parte de una mesa electoral es una obligación legal para titulares y suplentes. Por otro lado, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé graves consecuencias penales para quienes no comparezcan, abandonen sus funciones o incumplan sus deberes sin causa legítima.

Por lo tanto, aquellas personas que tengan algún tipo de impedimento debe comunicarlo y acreditarlo por los canales establecidos y alegar un problema de salud sin mostrar ninguna justificación no es suficiente ante los tribunales.