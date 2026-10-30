Educación pide a nueve centros escolares de Palma que valoren suspender las clases esta tarde por la concentración de Blocus

La Conselleria de Educación y Universidades ha trasladado una comunicación a los equipos directivos de nueve centros educativos del centro de Palma para que valoren la posibilidad de suspender la actividad lectiva prevista a partir de las 18.00 horas de este viernes, coincidiendo con la concentración convocada a las 19:30 horas en la Plaza de España por Blocus Mallorca.

La medida afecta a los centros que, por su proximidad al lugar de la convocatoria, podrían verse afectados por posibles incidencias de movilidad o problemas de seguridad. En concreto, se trata de los institutos Ramon Llull, Joan Alcover, Politècnic, Ses Estacions y Arxiduc; los colegios Sant Felip Neri, Sant Francesc y Santíssima Trinitat, así como la Escola d’Art.

Según ha explicado la Conselleria que dirige Antoni Vera, esta actuación responde a un criterio estrictamente preventivo y tiene como prioridad garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado, el personal no docente y el conjunto de la comunidad educativa.

Asimismo, ha asegurado que no ha recibido ninguna indicación ni recomendación específica de la Delegación del Gobierno sobre las medidas que deberían adoptarse.

Ante la ausencia de directrices concretas, Educación ha optado por trasladar la decisión a los propios centros, amparándose en su autonomía organizativa. De este modo, serán los equipos directivos, conocedores de la realidad y las circunstancias de cada centro, quienes podrán decidir si consideran conveniente suspender las clases a partir de las 18.00 horas.