La alcaldesa socialista de Biescas y candidata al Senado inaugura una fiesta al estilo Oktoberfest en pleno luto oficial por el accidente de Urda

La socialista Lorena Cajal, alcaldesa del municipio oscense Biescas y candidata como número tres por la provincia de Huesca al Senado en las listas del Frente Amplio, se ha saltado el luto oficial decretado por el trágico accidente de Urda (Toledo). La alcaldesa del PSOE inauguró este viernes la tercera edición del November Fest, un festival que evoca a la mítica fiesta alemana, del Oktoberfest.

La candidata al Senado por la coalición progresista, vestida con ropa típica de Baviera, inauguró de manera oficial el III November Fest, donde la cerveza es la protagonista. Este evento es organizado por la empresaria local Claudia Horn con la colaboración del Ayuntamiento de Biescas y se lleva a cabo desde el 30 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza del Mercado.

La inauguración de este festival ha tenido lugar a tan sólo cuatro días del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que un tren AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo en la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla y que deja una cifra de 69 fallecidos. Precisamente este sábado es el último de los tres días de luto oficial anunciados por el presidente del Gobierno en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el accidente.

Que el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, haya anunciado el luto oficial en toda España no le fue impedimento para que Lorena Cajal siguiera adelante con el festival, en el cual aseguró en declaraciones a medios locales que buscaba «dinamizar este puente, ofrecer una propuesta diferente a vecinos y visitantes y generar actividad en el municipio en unas fechas que permiten seguir disfrutando de Biescas». Además, añadió que desde el Ayuntamiento están «convencidos de que volverá a ser un éxito».

Por su parte, fuentes del Partido Popular de Aragón han manifestado a OKDIARIO su perplejidad de que se esté realizando este evento en pleno luto oficial, tildando de «poca vergüenza» el gesto de la política socialista: «Nos parece una falta total de respeto hacia las víctimas».

La ex alcaldesa del municipio, la popular Nuria Pargada, que tuvo que dimitir por una moción de censura presentada por el PSOE, ha expresado a este medio que el evento se tendría que haber suspendido «por respeto a las víctimas del accidente y más estando dentro de los tres días de luto oficial».

«Si el evento es privado, no tiene sentido que la alcaldesa rompa el luto institucional, me parece una falta de respeto a las víctimas y a los vecinos de Biescas que representa», ha añadido.

Moción de censura en Biescas

La socialista Lorena Cajal logró la alcaldía de Biescas en 2024 tras una moción de censura contra Nuria Pargada del Partido Aragonés gracias a los apoyos de su partido, el PSOE (3) y CHA (1), y la concejal no adscrita, María Teresa Coti, además de la abstención de otro concejal no adscrito, José Manuel Otal. El PAR (3), que había ganado las elecciones, votó en contra.

Cajal había justificado la moción de censura por calificar la gestión de la antigua alcaldesa como «negativa» y por el «hartazgo», según ella, de los vecinos y representantes municipales por la gestión del anterior equipo de gobierno.