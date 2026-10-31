Juan Bravo: «Si el señor Sánchez ha reconocido que estos dos accidentes son inasumibles, esto tiene que tener consecuencias»

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha valorado, tras reunirse por videoconferencia con consejeros de infraestructuras de los gobiernos autonómicos del partido, la tragedia ferroviaria que ha dejado, al menos, 69 muertos. «Hoy, tercer día de luto, y queremos reiterar nuestra solidaridad y afecto a las víctimas, a las familias y en especial a aquellas familias que todavía no tienen noticias de sus seres queridos. Un agradecimiento especial a la mejor España, a aquellos que dan lo mejor de sí mismos para proteger y cuidarnos», ha asegurado.

«En estos últimos diez meses hemos tenido dos graves accidentes en España, Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) con más de 100 fallecidos, y esto no se puede despachar diciendo que es una fatalidad o buscando una cabeza de turco. Esta mañana nos hemos reunido con todos los consejeros de infraestructuras de las comunidades gobernadas por el PP y nos han trasladado su extrema preocupación. Hemos compartido que otra forma de gestionar es posible, una gestión que recupere la cultura de la seguridad, y hemos compartido también cinco acciones necesarias», ha defendido.

Además, ha desglosado las peticiones del PP al Gobierno para evitar que otra desgracia así pueda ocurrir en España:

1. Una investigación urgente de lo acontecido en el accidente de Urda, Toledo.

2. Atención especial a la línea Andalucía-Madrid.

3. Reforzar el área de seguridad de Adif y de Renfe. Hablamos de profesionales, de gestión y de seguridad.

4. En cuarto lugar, una revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria.

5. Un plan de emergencia que se centre principalmente en seguridad, conservación y mantenimiento.

«Trabajaremos para que nadie sienta miedo»

Por otro lado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha trasladado «todo el cariño y solidaridad posible» de su partido a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha afirmado que los populares están comprometidos en trabajar para que «nunca más nadie sienta miedo al subirse a un tren».

En declaraciones a los medios en Urda antes de asistir a la misa funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, Fúnez ha señalado que «lógicamente» su partido ha querido asistir a esta misa donde van a «rezar, recordar y a transmitir todo el apoyo, cariño y solidaridad posible» a las familias de los fallecidos y en la que también van a tener «muy presente» a los hospitalizados para «desearles una pronta recuperación».

Tras recordar que el pasado jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó Urda, la dirigente ha tenido palabras de apoyo para los familiares de las personas que aún están desaparecidas y que están «viviendo días de tremenda angustia».

«Hoy es un día donde el centro tiene que seguir estando obligatoriamente en las víctimas», ha considerado Fúnez, que ha asistido a esta misa funeral acompañada por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

Además, ha firmado que su partido está comprometido con «trabajar, trabajar, trabajar y pedir la verdad de lo que ha ocurrido para que nadie nunca más sienta miedo al subirse a un tren», y ha abogado por que «esa intranquilidad y esa inseguridad después de Adamuz (Córdoba) y después ahora de Urda, desaparezca cuanto antes de la sociedad española».

El objetivo, ha añadido Fúnez, es que la ciudadanía vuelva «a tener tranquilidad, garantía y seguridad cuando subimos a un tren, cuando transitamos por las carreteras de España o cuando salimos a la calle».