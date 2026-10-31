Triste despedida en Ibiza: muere Marco Dipatrizi, el chef que trabajó durante tres años para el Papa en el Vaticano

La gastronomía de Ibiza está de luto por el fallecimiento de Marco Dipatrizi, chef ejecutivo del restaurante The Boat House Ibiza, cuya muerte ha sido comunicada por el propio establecimiento a través de sus redes sociales. La noticia ha provocado numerosas muestras de tristeza entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional y personal.

El equipo del restaurante ha querido rendir homenaje a quien considera mucho más que un compañero de trabajo. En su mensaje de despedida, sus compañeros lo recuerdan como una persona generosa, vital y comprometida, que formó parte del proyecto desde sus comienzos y dejó una profunda huella en todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

«Una persona llena de alegría y luz, siempre dispuesto a ayudar a los demás», destacan desde The Boat House Ibiza, donde también subrayan su capacidad de liderazgo y su pasión por la gastronomía. «Te echaremos muchísimo de menos, chef. Te queremos siempre», concluye el emotivo comunicado.

Nacido en Terni (Italia), Marco Dipatrizi descubrió su vocación culinaria siendo apenas un niño. A los 12 años ya experimentaba entre los fogones de la casa familiar, mientras que con 14 años comenzó su formación en una escuela de cocina. Desde entonces, su vida estuvo estrechamente vinculada a la gastronomía y a la búsqueda constante de nuevos sabores.

Su talento y dedicación le llevaron a alcanzar uno de los hitos más destacados de su carrera: trabajar durante tres años en el Vaticano como chef ejecutivo del Papa, participando en cenas oficiales y acontecimientos de relevancia institucional. Una experiencia que marcó su recorrido profesional y que le permitió desarrollar sus habilidades en un entorno de gran exigencia.

A lo largo de su trayectoria, Dipatrizi mantuvo una curiosidad constante por descubrir nuevas tradiciones culinarias. Sus viajes y estancias en el extranjero le permitieron conocer ingredientes, especias y recetas de diferentes culturas, una experiencia que posteriormente trasladaría a sus creaciones.

Su cocina se caracterizaba por combinar influencias gastronómicas de distintos lugares del mundo, dando forma a propuestas originales en las que los sabores mediterráneos convivían con otras tradiciones internacionales. Entre sus preferencias destacaba especialmente la gastronomía árabe y libanesa, una influencia que ocupaba un lugar importante en su manera de entender la cocina.

En The Boat House Ibiza, Marco Dipatrizi encontró un espacio en el que desarrollar su creatividad y aportar una identidad propia a la propuesta gastronómica del restaurante. Su capacidad para experimentar, mezclar técnicas y crear nuevos platos convirtió su trabajo en una de las señas de identidad del establecimiento.

Para él, cocinar no consistía únicamente en elaborar recetas, sino en transmitir emociones y sorprender a quienes se sentaban a la mesa. La muerte del chef supone una dolorosa pérdida para el equipo del restaurante y para quienes compartieron con él su pasión por los fogones. Su legado permanecerá ligado a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la creatividad y una vocación que comenzó en la infancia y que le llevó desde Italia hasta algunos de los escenarios gastronómicos más singulares.