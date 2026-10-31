Vox se adentra en la acampada de Sol y muestra su lado más insalubre: «¡Qué mal huele!»

«¡Qué mal huele!». Es una de las reacciones de Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, mientras se abre paso entre las tiendas de campaña instaladas en la Puerta del Sol. La formación ha difundido un vídeo de su recorrido por el campamento para denunciar los malos olores, la suciedad y la imagen que presenta el centro de la capital.

«Fíjate para los turistas que vienen a Madrid la imagen que están mostrando», afirma la representante de Vox al pasar por la calle del Carmen. Allí señala la basura acumulada junto a las tiendas y cuestiona que la acampada siga instalada frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El olor acompaña a Pérez Moñino durante la visita. «Huele fatal», comenta mientras describe una mezcla en la que distingue el de pis. La portavoz de Vox insiste en la sensación de insalubridad que percibe entre las tiendas, instaladas en la plaza desde hace más de un mes. Un hombre que aparece en la grabación también expresa su deseo de que la protesta termine: «A ver cuándo se cansan… yo creo que se tienen que ir ya».

Carteles antifascistas

Entre las tiendas, la cámara muestra banderas republicanas y una de Palestina, además de un cartel con la inscripción Resistencia organizada colectivo antifascista Madrid Sur. A pocos pasos, señala a unas personas que están lavando ropa en la fuente. También se detiene en los nombres con los que se han identificado algunas zonas del campamento: «calle 26 de septiembre», «2 de octubre», «calle Alcalá con Sol» y «calle 13 Rosas».

Los mensajes se reparten entre las reivindicaciones y las necesidades de quienes permanecen en la plaza. En el vídeo aparecen «Te queremos, Maricarmen», «Los derechos se conquistan», «Deporten a Cristóbal Colón» y «Menos terraplanismo y más sindicalismo», junto a carteles para donar y pedir artículos de limpieza e higiene.

Pérez Moñino atribuye la situación al Gobierno de Pedro Sánchez y se refiere a los acampados como «las milicias de Sánchez». Durante el recorrido cuestiona si trabajan y recuerda la presunta agresión sexual denunciada días atrás en una de las tiendas. La Policía detuvo a un hombre de 26 años acusado de realizar tocamientos a una joven de 22 mientras dormía.

«Es muy desagradable»

El vídeo recoge también la conversación con una mujer que describe cómo, a su juicio, el ambiente cambia conforme pasan las horas. Cuenta que en ocasiones le resulta complicado atravesar zonas como la calle Montera para volver a casa. «Esto no parece que sea una solución para nada, es muy desagradable», afirma.

Más adelante, la portavoz de Vox habla con un grupo de personas y uno de los hombres admite que hay quienes saben comportarse y quienes no, y señala que algunas personas llegan ebrias. Sobre el futuro de la protesta, explica que están intentando «desescalar ya poco a poco». La acampada empezó por la vivienda, aunque después se han mezclado otras cuestiones. Otro chico cuenta que intenta dormir en la plaza, pero que también va a su casa para comer y ducharse antes de regresar.

El Metro cerró por la suciedad

Los problemas de limpieza en el entorno de la plaza ya tuvieron consecuencias para el transporte. La Comunidad de Madrid decidió cerrar temporalmente la estación de Metro de Sol tras alertar de la acumulación de orines, excrementos y otros residuos en los accesos de ventilación.

La estación reabrió después de limpiar la zona y de que los análisis confirmaran que se habían restablecido las condiciones de seguridad y salud. El Ayuntamiento también ha exigido que se levante el campamento. Su vicealcaldesa, Inma Sanz, informó de sanciones en el entorno por consumo de alcohol o drogas y por incumplimientos de las ordenanzas de limpieza.

Ayuso denuncia al ex delegado

Desde que se instaló el 26 de septiembre tras una manifestación por la vivienda, la acampada ha enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Ambas administraciones han reclamado a la Delegación del Gobierno que desaloje la plaza.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó a estudiar el traslado temporal de su despacho ante la situación en Sol. Su Ejecutivo acudió también a la Justicia para pedir la disolución del campamento, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ordenarla como medida cautelar.

La Comunidad ha denunciado por la vía penal al ex delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos al no desalojar la plaza.

Martín presentó su dimisión el 25 de octubre tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales, según fuentes de su entorno. Su gestión de la acampada había estado en el centro de la polémica durante las semanas anteriores.

Antes de dejar el cargo, la Delegación comunicó a la comisión legal de la protesta que «podría resultar legítimo ponerle fin», al considerar que había transcurrido un tiempo razonable y que las circunstancias habían cambiado. Su sucesora, Pilar Trinidad, comparte ese criterio, según fuentes de la institución.