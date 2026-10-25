Dimite el Delegado del Gobierno en Madrid después de quedarse fuera de las listas electorales del PSOE

Francisco Martín Aguirre, hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha hecho pública la renuncia a su cargo porque, según fuentes del PSOE, ya no se sentía respaldado por la cúpula del PSOE ni por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según las fuentes socialistas consultadas, el ya ex delegado perdió esa confianza «cuando decidió apoyar la candidatura de Enma López» frente la concejal socialista, Reyes Maroto. La ex ministra Maroto tenía, según aseguran estas mismas fuentes, las «bendiciones» de Ferraz y, en concreto ,»el apoyo de Óscar López», el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Fuentes del PSOE de Madrid han señalado a OKDIARIO la «coincidencia» que supone que ni la propia aspirante, Enma López, ni el ya ex delegado del Gobierno hayan sido «siquiera tenidos en cuenta» para ser incorporados en las listas del PSOE para el próximo 29-N. Añaden estos socialistas con décadas de militancia a sus espaldas que, «mientras esté la actual cúpula en el PSOE, ni Enma (López) ni nadie que la apoyase tiene ningún futuro en el partido».

Francismo Martín Aguirre se ha caracterizado, entre otras cosas, por unas palabras que fueron muy criticadas y en las que afirmó, en junio de 2023, que Bildu había hecho más por la estabilidad y la gobernabilidad de España «que todos los patrioteros de pulsera juntos».

«¡Lárgate a desalojar Sol!»

Con respecto a su gestión, sus encontronazos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son numerosos. Uno de los últimos se produjo por la decisión del ex delegado de mantener y no poner fin a la acampada en la madrileña Puerta del Sol, pese a los reiterados requerimientos de la presidenta madrileña.

La decisión de Martín Aguirre fue el motivo por el que unos asistentes a un concurso hípico le increpasen y le gritasen «¡Lárgate a desalojar Sol!».

Los acampados en la Puerta del Sol siguen allí, pese a las denuncias reiteradas de Isabel Díaz Ayuso de que la céntrica plaza estaba siendo foco de insalubridad y delincuencia. De hecho, hoy mismo se ha presentado una denuncia por «agresión sexual» a una mujer de 22 años en este kilómetro cero de Madrid.

Contra el ya ex delegado del Gobierno, se presentó en su día una querella por prevaricación, precisamente por su «pasividad» y su permisividad frente a la acampada de Sol. La demanda presentada por el sindicato Manos Limpias fue archivada el pasado 14 de octubre. Sin embargo, la formación Vox que preside Santiago Abascal, ha presentado una nueva querella por omisión del deber de perseguir delitos y de reunión ilícita. Sobre esta última, la Justicia no se ha pronunciado todavía.