Increpan al delegado del Gobierno en Madrid en un concurso hípico: «¡Lárgate y vete a desalojar Sol!»

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, buscó este domingo refugio en la sierra, pero no encontró la tranquilidad que esperaba. Martín, al que en los mentideros políticos madrileños se conoce como Paquirrín, pasó la mañana en una hípica de Guadalix de la Sierra (Madrid), donde fue increpado por varios asistentes que le reprocharon su falta de contundencia con la acampada que okupa la Puerta del Sol desde hace más de tres semanas. «¡Lárgate de aquí y vete a desalojar Sol!», le espetaron, según ha podido saber OKDIARIO, entre insultos de «hijo de puta».

La imagen a la que ha podido acceder OKDIARIO muestra al delegado en las instalaciones ecuestres, con chaquetón amarillo y los brazos cruzados, ajeno en apariencia al deterioro que se vive en el kilómetro cero de la capital. El motivo de la presencia de Martín Aguirre en la hípica fue acompañar a su mujer a un torneo en el que ella participaba como jurado. El delegado ha declinado hacer comentarios sobre lo ocurrido por tratarse de «su vida privada».

Mientras Martín disfrutaba del domingo en la sierra, los comerciantes de Sol hacen cuentas. El Ayuntamiento de Madrid se reunió el pasado miércoles por segunda vez con los negocios afectados para estudiar ayudas que compensen las pérdidas que les está ocasionando la acampada.

Los comerciantes trasladaron al Consistorio su preocupación no sólo por la caída de la actividad, en plena antesala de la campaña de Navidad, sino también por los problemas de seguridad, las dificultades de acceso al Metro y a la propia plaza e incluso los obstáculos para la llegada de los servicios de emergencia.

Los datos municipales retratan la situación: 180 sanciones en el entorno de Sol por comportamientos incívicos desde el inicio de la acampada. De ellas, 76 corresponden a infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana por consumo de alcohol y drogas. A ellas se suman más de un centenar de multas por incumplir la ordenanza de limpieza, entre ellas por arrojar residuos o hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

La «inacción» del delegado, en los tribunales

La pasividad de Martín ya ha llegado a los juzgados. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le envió un requerimiento en el que le recriminó su «inacción» y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza, y amenazó con acudir a los tribunales, incluida la apertura de la vía penal contra el propio delegado por una supuesta dejación de funciones. La respuesta de la Delegación fue que están «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes» y que la acampada muestra «pleno respeto al ordenamiento jurídico».

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también acusó al delegado del Gobierno de «desistimiento de funciones» y de no ejercer las competencias que le corresponden. Por su parte, el TSJM rechazó la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada, una decisión que el Ejecutivo regional ha recurrido.

El elogio a Bildu

En 2023, el delegado aseguró que Bildu había hecho más «por los españoles y por España» que «todos los patrioteros de pulsera juntos». Lo dijo en un desayuno informativo en el que se deshizo en elogios hacia los herederos de ETA, banda terrorista con 856 asesinatos a sus espaldas, y enumeró lo que, a su juicio, han aportado los socios de Pedro Sánchez.

«Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos, apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de millones de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas, posibilitando unos presupuestos que han materializado todas estas cuestiones», afirmó Martín.