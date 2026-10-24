Sánchez sigue obsesionado con Inda: le tilda de «impúdico» mientras usa una kiss cam para blanquear a Begoña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue paseando por los mítines de precampaña su obsesión contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Esta mañana, en Granada, le ha tildado de «impúdico», pero no le ha importado usar una frívola kiss cam en un intento de blanquear a Begoña Gómez, biprocesada por los delitos de tráfico de influencias y malversación, con la idea amable de los besos, tras el que protagonizó el matrimonio Sánchez-Gómez el pasado sábado 17 de octubre en un mitin en Fuenlabrada (Madrid).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado su intervención en el mitin de Granada en prevenir a los asistentes contra la llegada al Gobierno de la derecha y «la ultraderecha». Según Sánchez, «Feijó, por supuesto, es el envoltorio, pero Abascal es el regalo». Y ha añadido que «hay regalos que no merecen la pena abrir». Y se ha referido a ellos como «el club de la motosierra» en alusión al presidente argentino, Javier Milei.

Pese a sus ataques a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, Pedro Sánchez ha usado hoy en Granada una kiss cam (cámara del beso) que, bajo el lema «La fuerza del amor», buscaba imágenes de parejas presentes para que emulasen el beso que se dieron él y su esposa en el mitin de Fuenlabrada, el pasado sábado 17 de octubre.

El propio Pedro Sánchez se ha enfundado su camiseta blanca con impresión en rojo de «la Fuerza del Amor» nada más encaramarse al escenario del Palacio de Congresos de Granada, tierra del poeta Federico García Lorca, de cuya memoria ha echado mano también, para hacer una defensa de los derechos, las libertades y la necesidad de defenderlos frente a la derecha y la ultraderecha.

En su desembarco electoral en Granada, Sánchez ha utilizado, además de la figura del poeta Federico García Lorca, la imagen del cantante también granadino Miguel Ríos, presente en el acto y dispuesto a aplaudir con entusiasmo a Sánchez, al hispanista irlandés Ian Gibson y hasta el éxito cinematográfico de los directores Javier Ambrosi y Javier Calvo (Los Javis) de «La Bola Negra», la película española seleccionada para representar a nuestro cine en el próximo certamen de los premios Oscar de Hollywood.

Sánchez se ha erigido en defensor de los pensionistas, las mujeres, los derechos humanos, los trabajadores y los colectivos LGTBI y ha llamado al voto, según ha dicho, «porque no hace falta ser pensionista para movilizarse por una pensión digna, porque no hace falta ser gay para movilizarse y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. Porque no hace falta ser mujer para defender una España en igualdad entre hombres y mujeres. Porque no hace falta ser ucraniano o palestino para reivindicar la paz, el fin de la guerra y la legalidad internacional y los derechos humanos».