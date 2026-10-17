La farsa de la acampada en Sol: la Policía confirma que «más de la mitad» se van a dormir a sus casas

La farsa de la acampada en Sol: la Policía confirma que «más de la mitad» de ellos se van a dormir a sus casas. Según ha podido saber OKDIARIO, esta es la situación cuando se cumplen tres semanas de este asentamiento ilegal que, sin embargo, ha sido permitido por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, revela a este diario que «por las noches, el número de acampados se reduce considerablemente, lo que demuestra que apenas hay personas pernoctando en el campamento y cuestiona el mantenimiento de una acampada permanente».

«Se marchan más de la mitad», sostiene Ibón Domínguez, portavoz del sindicato, el cual viene subrayando desde el principio que esta acampada es ilegal, ya que no fue solicitada y autorizada con antelación a tomar Sol, por lo que reclama su inmediato desmantelamiento.

«Las pocas personas que permanecen en la acampada por las noches están simplemente haciendo guardia y son muy pocas las que realmente están en el interior de las tiendas de campaña descansando», precisa Domínguez. Así lo han trasladado a Jupol los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que son los efectivos que están en el servicio de noche en la Puerta del Sol y sus inmediaciones.

Para el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, esto demuestra que «es más un acto político de cara a la galería que una acampada real donde está descansando la gente en el interior de las tiendas de campaña».

Los policías también denuncian la situación «insostenible» que se vive en la Puerta del Sol, donde los agentes de la UPR y Seguridad Ciudadana han detenido esta semana a un acampado por amenazar con una navaja en el cuello a una coordinadora de la movilización. Este incidente tuvo lugar en la madrugada del viernes.

«Este activista puso en riesgo la vida de esta persona», apunta Domínguez. El arrestado tiene múltiples antecedentes penales y algunos de ellos de extrema gravedad.

Jupol lleva ya tres semanas advirtiendo de la deriva radical tan peligrosa que está cogiendo este asentamiento.

Peligrosos grupos de ultraizquierda

Las caras visibles del Sindicato de Inquilinas abandonaron Sol a principios de octubre y la acampada ha sido tomada por peligrosos grupos ultra de izquierda, entre los que destaca Samidoun, una red pro-Hamás que en países como Estados Unidos, Alemania y Canadá ha sido designada como grupo terrorista y que lideró el boicot a la Vuelta ciclista a España en 2025.

De hecho, la plaza está ahora plagada de banderas de Palestina. Los activistas de Samidoun lucen camisetas con el nombre de la organización y el típico pañuelo palestino, llamado kufiyya.

También pueblan la Puerta del Sol abertzales y bukaneros –colectivo ultra del Rayo Vallecano–, así como grupos a favor de la okupación. Principalmente, la monopolizan integrantes de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), organización comunista vasca que forma parte del partido Movimiento Socialista, nacido de una escisión de la izquierda abertzale.

Agresiones a policías y periodistas

Entre los múltiples ataques que han protagonizado los individuos que okupan Sol, también destaca que el pasado lunes por la noche, los policías municipales que tienen sus dependencias en la calle Montera tuvieron que atrincherarse porque les estaban atacando y pedir apoyo a la Policía Nacional, según relata a OKDIARIO Laura García, portavoz del sindicato.

Posteriormente, unos jóvenes también pidieron auxilio a la Policía Nacional denunciando que un grupo de acampados trataba de atacarlos. Cuando los agentes procedían a la detención de uno de los acampados, sus compinches tiraron al agente al suelo y empezaron «a patearlo sin piedad» hasta que los compañeros del policía lograron auxiliarlo de esta turba de radicales, relata Jupol. Y señala que acto seguido, al sujeto que iban a detener, otros radicales lo metieron dentro de la acampada, impidiendo su arresto.

En este ataque resultaron heridos hasta cuatro agentes. Aparte de las patadas, estos radicales la emprendieron contra los policías lanzándoles botellas. Uno de ellos recibió un botellazo en la cabeza, otro en la pierna, mientras que a otro le hicieron un corte en la muñeca.

El martes también fue agredida una periodista de Telemadrid a manos de varios activistas mientras realizaba una conexión en directo. Los hechos ocurrieron cuando varios acampados salieron corriendo para perseguir a una persona a la que acusaban de ser «sionista». En medio de la algarada, la reportera y el operador de cámara que la acompañaba fueron objeto de amenazas y golpes.

El jueves también fue atacado en la Puerta del Sol un reportero de Horizonte —comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter—. Un energúmeno trató de impedir que realizase su trabajo con libertad desde la acampada. El periodista informaba de la insalubridad de la plaza y de que los okupas de Sol habían convertido la fuente de Carlos III en su piscina privada, donde se han visto hasta colchonetas, como ha informado OKDIARIO.

Durante la conexión, el reportero fue increpado por este individuo, y posteriormente se le encaró. Cuando el periodista le dijo que le dejara hacer su trabajo, y que estaba en directo, éste se alejó, aparentemente, para después empujarlo con fuerza a la fuente una y otra vez. También intentó agredirle.

Previamente, cerca de una decena de sujetos ya habían amenazado al informador, que finalmente puso una denuncia ante la Policía por la agresión sufrida.