Detenido por agredir sexualmente a una chica de 22 años en la acampada de Sol

Una chica de 22 años ha sufrido una presunta agresión sexual mientras dormía en una tienda de campaña de la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años por los hechos ocurridos este domingo de madrugada, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El arrestado entró en la tienda y realizó tocamientos a la joven, que le recriminó su comportamiento. Otro de los acampados que se encontraba en el interior también le reprochó lo ocurrido. El presunto agresor reaccionó de forma violenta y se abalanzó sobre él, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos.

Tras recibir el aviso, los agentes detuvieron al hombre a las 06:30 horas. El arrestado se encuentra en la comisaría del distrito de Centro, a la espera de pasar a disposición judicial.

Cuatro semanas de acampada

La agresión se produce cuando la protesta de Sol lleva más de cuatro semanas instalada en la plaza. Las primeras tiendas se colocaron la noche del 26 de septiembre, después de una manifestación por la vivienda convocada tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que residía desde hacía siete décadas en su casa de alquiler en Madrid.

La acampada reclama soluciones a la crisis de la vivienda y medidas para frenar los desahucios. Entre sus reivindicaciones iniciales figuraba la aprobación del llamado «decreto Maricarmen», con contratos de alquiler indefinidos.