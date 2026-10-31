César Millán, adiestrador canino: «Los perros callejeros sólo necesitan amor, no necesitas entrenarlos, pero cada mascota puede reaccionar de manera diferente»

Convivir con mascotas en el hogar, como perros o gatos, puede aportar numerosos beneficios emocionales. Según diversos estudios, su presencia ayuda a aliviar la sensación de soledad y favorece el desarrollo de valores como la responsabilidad, el respeto y la empatía hacia otros seres vivos. Sin embargo, adoptar un perro callejero puede suponer un reto para algunas familias, especialmente cuando desconocen su historia y las experiencias que ha atravesado. Ante esta situación, el adiestrador canino César Millán subrayó la importancia de ofrecerles cariño, paciencia y seguridad.

Desde su punto de vista, la adaptación al nuevo hogar debe ser gradual, teniendo en cuenta el carácter, el comportamiento y las necesidades del animal. En este proceso, a actitud de sus cuidadores desempeña un papel esencial para transmitir tranquilidad, fomentar la confianza y garantizar una convivencia saludable y equilibrada. Según Cesar Millán, educar a un perro rescatado no consiste únicamente en establecer normas o imponer autoridad, sino en identificar sus reacciones ante diferentes estímulos y entender cómo se comporta en las situaciones habituales del día a día.

Las claves para educar a un perro callejero

Los perros callejeros han vivido experiencias que les han enseñado a sobrevivir y desenvolverse de manera independiente. Teniendo esto en cuenta, no siempre necesitan un adiestramiento específico para integrarse en una familia, sino que requieren, sobre todo, cariño, amor y confianza. No se trata simplemente de enseñarles ciertas conductas, sino también en acompañarlos durante su adaptación a un entorno nuevo, donde puedan sentirse protegidos y desarrollar un vínculo afectivo con sus cuidadores.

«Sin dudas los callejeros, son los mejores perros desde mi punto de vista. Siempre digo que se trata de perros que ya están graduados y que no necesitan entrenamiento, solo cariño y amor», afirma César Millán. El adiestrador subraya que la actitud de los cuidadores es determinante para crear una relación de confianza con el animal. Bajo su punto de vista, la confianza se construye día a día mediante una convivencia basada en la comprensión de sus necesidades y en la creación de un entorno seguro y estable, donde pueda adaptarse a su nueva vida con tranquilidad.

Otro de los puntos que destaca es la necesidad de evaluar el comportamiento de cada perro sin dejarse llevar por los prejuicios asociados a su raza. Para entender las reacciones de un animal, es importante considerar también su socialización, el trato que recibe de las personas y las condiciones de su entorno.

Guía práctica

Es importante ayudar al perro a familiarizarse poco a poco con nuevas situaciones, acciones y comportamientos. La adaptación debe realizarse de forma progresiva, respetando el ritmo de cada animal y evitando exponerlo a experiencias que puedan generarle miedo e inseguridad.

En primer lugar, es fundamental establecer una rutina diaria. Mantener unos horarios regulares permite al perro anticipar las actividades cotidianas y sentirse más seguro en su nuevo entorno. Los paseos diarios son especialmente importantes para los perros callejeros, que pueden no estar acostumbrados a permanecer en un espacio delimitado.

Por este motivo, conviene establecer horarios de paseo y dedicar tiempo a actividades que estimulen física y mentalmente al animal. También es recomendable favorecer la socialización mediante encuentros con otros perros y personas.

Algunos perros rescatados pueden necesitar más tiempo para acostumbrarse a su nuevo hogar. Durante este periodo pueden aparecer miedos, problemas para hacer sus necesidades en el lugar adecuado o dificultades para quedarse solos en casa. Sin embargo, por encima de todo, el respeto, el cariño y la paciencia son esenciales para que el animal se sienta protegido y querido. En cuanto a la educación, se recomienda recurrir al adiestramiento en positivo, basado en recompensas y en el refuerzo de los comportamientos deseados.

Abandono animal en España

El abandono animal sigue siendo un problema persistente en España, pese a los esfuerzos por mejorar la protección y el bienestar de las mascotas. Según el último estudio «Él Nunca Lo Haría», elaborado por la Fundación Affinity, durante 2025 un total de 285.000 perros y gatos llegaron a los centros de acogida de todo el país. Una cifra que vuelve a poner el foco en la importancia de la tenencia responsable y la necesidad de prevenir el abandono. Las camadas no deseadas son el principal motivo de abandono animal en España, ya que representan el 15% de los casos y reflejan la falta de esterilización. A continuación, aparecen la pérdida de interés por la mascota (14%), los cambios de domicilio o los traslados (12%), el fin de la temporada de caza (10%) y los problemas de comportamiento (10%).

«El abandono en carretera ofrece anonimato y una ruptura inmediata del vínculo, sin trámites y sin aparentes consecuencias», advierte el presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), José Miguel Doval. Y añade: «cuando no ha habido una reflexión previa sobre lo que implica su cuidado durante todo el año, el período estival puede aumentar el riesgo de decisiones impulsivas como el abandono».