Hay un gesto natural en los perros con su dueño que suele repetirse con asiduidad: poner la pata sobre él. Este ademán puede darse cuando la persona está sentada, acariciándolo, trabajando o jugando con su mascota, pero también en otras situaciones y momentos del día. Según el veterinario Juan Manuel Liquindoli, este contacto suele deberse a una búsqueda de proximidad.

«Cuando tu perro te apoya la pata, está buscando proximidad, quiere saber que estás ahí para él», afirma el experto. Este tipo de contacto físico desempeña un papel clave en las interacciones de los canes. Respecto a sus otros animales, determinados gestos transmiten confianza y refuerzan los vínculos con los otros. Esta forma de comunicarse no se limita únicamente a otros perros, sino que también sucede con personas.

Liquindoli aclaró que cuando un perro pone la pata encima, puede estar buscando una señal de que estamos atentos, un indicio de seguridad o una manera de ordenar las emociones a través de la conexión. En numerosas situaciones, ese toque es una invitación a tener un momento de cercanía, principalmente cuando el perro está tranquilo.

La revista Animal Cognition publicó, en 2019, una investigación de la Universidad de Salford en la que se examinaron vídeos de 37 perros en situaciones rutinarias y se dieron cuenta de 19 gestos distintos para comunicarse con humanos. Uno de ellos, levantar una pata delantera y apoyarla sobre una persona, fue de los más habituales, lo que confirmó que los perros realizan movimientos para llamar la atención sobre algo que quieren.

Cómo interpretar el gesto

Que el perro levante la pata no es un acto universal de búsqueda de atención. Sus gestos corporales y el contexto son fundamentales para certificar qué busca. Si el animal está calmado, busca contacto visual y pone la pata con suavidad, seguramente esté solicitando caricias.

Sin embargo, si el hecho es persistente y centra su mirada sobre un juguete, el comedor o la puerta principal, posiblemente esté pidiendo jugar, comer o salir a dar un paseo. También puede actuar de esta manera en situaciones de nerviosismo, inseguridad o cuando necesita apoyo en un momento de incomodidad.