Los expertos en adiestramiento canino coinciden: «Nos centramos en que el perro aprenda a dar la pata y nos olvidamos de lo que aprenden sin querer»

La educación canina es un trabajo que requiere de esfuerzo y va más allá de un ejercicio sencillo o una directriz clara. El adiestrador canino Álvaro López señala que uno de los errores más habituales es olvidar que los animales también aprenden de las situaciones cotidianas y de la forma de ser de las personas de su entorno. «Nos centramos en que el perro aprenda a dar la pata y nos olvidamos de lo que aprenden sin querer», asegura.

¿Cuál es la procedencia de la mala conducta?

La procedencia de la mala conducta de nuestras mascotas aparece principalmente cuando el animal es cachorro y muerde las manos del dueño con el simple afán de jugar.

Este comportamiento se puede intentar evitar, pero si resulta divertido y el animal se siente animado a continuar haciéndolo, repetirá la conducta constantemente. Además, López remarca que los propietarios intentan corregirlo sin querer y de manera incorrecta.

La recomendación de los especialistas se centra en ver cómo es la reacción del perro y buscar alternativas que le permitan aprender cuál es el comportamiento que debe interiorizar.

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La clave: motivación

Los animales se caracterizan por su llamativo instinto y por sus diversas motivaciones. Cada animal es un mundo y tiene sus propios gustos y preferencias. Estos los desarrollan sobre todo en sus primeros meses de vida e influye la educación ejercida sobre los mismos.

Por ejemplo, hay perros que responden mejor a los premios de comida y otros ponen el foco de su motivación en los juguetes, mordedores o juegos de actividad física. Por eso, es clave saber los intereses que tiene cada uno y poder garantizar de esa forma un adiestramiento favorable y adecuado a las circunstancias.

Por otro lado, el experto aconseja tener en cuenta las características de cada perro y asumir que no todos aprenden de la misma forma. El caso de los cachorros es el más llamativo porque en sus primeros meses de vida muerden las manos jugando y la solución ante esta conducta sería redirigir su atención hacia uno de sus juguetes favoritos, en vez de convertir las manos en el juego.

¿Cómo se educa a un perro de forma correcta?

No existe ninguna fórmula mágica para educar a un perro de manera correcta. Aunque una de las características más importantes es avanzar poco a poco e ir al ritmo que requiera la mascota. Los trabajos deben centrarse en los espacios difíciles e intentar que obedezca y domine bien las órdenes.

Álvaro López centra sus palabras en definir qué conducta se quiere conseguir y practicar sin prisas. Por lo tanto, los perros son seres que tienen la capacidad innata de aprender continuamente y comprender las necesidades al observar las reacciones de su entorno. Así que, actuar de manera correcta marca la diferencia en su educación y bienestar diarios.