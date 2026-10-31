Pánico en las grandes capitales ante la amenaza de Blocus: los comercios cierran antes y tapian sus escaparates

Los comercios de los centros de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia se encuentran en máxima alerta ante los posibles disturbios protagonizados por activistas de Blocus durante la celebración de Halloween. Al dispositivo de seguridad privado y extraordinario desplegado por los establecimientos se suma ahora una decisión generalizada: adelantar los horarios de cierre, blindar los escaparates y reforzar la vigilancia para evitar saqueos y proteger a sus trabajadores ante las movilizaciones convocadas para este sábado.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, empresas españolas como Aristocrazy, perteneciente al grupo vasco Suárez, y el grupo Inditex han decidido restringir sus horarios en Barcelona. La alerta de Aristocrazy se extiende, además, a otros puntos de España. Sus establecimientos de Valencia, Bilbao y Madrid también adelantarán el cierre hasta aproximadamente las 17:00 horas, después de los saqueos registrados durante esta semana y el pasado fin de semana.

En Barcelona, las autoridades han recomendado a los establecimientos que extremen las medidas de seguridad y adelanten el cierre de sus negocios a las 17:00 horas de este sábado. La advertencia ya se está trasladando directamente a los clientes.

«Es peligroso, planifique la visita a nuestras tiendas antes de la tarde, por favor», explican los dependientes por teléfono. Firmas de lujo como Loewe, Balenciaga y Carolina Herrera son algunas de las muchas que han optado por echar la persiana antes de lo habitual para evitar posibles asaltos y garantizar la seguridad de sus empleados.

Madrid: el objetivo de la ‘kale borroka 3.0’

Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, uno de los objetivos de los organizadores de las protestas es extender los disturbios hasta Madrid. «Es la ciudad más difícil para sembrar el caos porque no cuentan con una movilización espontánea como sí sucede en Barcelona, Bilbao y Valencia», explican estas fuentes-

La Policía ha ampliado el dispositivo de seguridad en la capital después de los incidentes registrados en Barcelona y Bilbao y de la difusión de carteles anónimos en redes sociales que llaman a participar masivamente en la manifestación convocada a las 17:00 horas desde la plaza de España. El recorrido atravesará algunos de los principales puntos del centro de Madrid, entre ellos la Gran Vía, la acampada de la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados.

La preocupación de los comerciantes madrileños se ha traducido también en medidas extraordinarias de protección que dejan una imagen desoladora en la capital desde la noche de este viernes.

Según ha podido contrastar OKDIARIO, Adidas ha contratado servicios adicionales de seguridad privada. Personal especializado vigilará el interior del establecimiento para detectar cualquier intento de asalto. La tienda también tiene previsto cerrar sus puertas a las 17:00 horas de este sábado.

Además las tiendas situadas en la zona de Sol, calle Preciados y Gran Vía, que han optado por mantener el horario habitual cerrarán de manera inmediata si hay disturbios.

El temor a nuevos ataques se ha extendido igualmente al madrileño barrio de Salamanca, donde numerosas firmas comerciales han optado por proteger físicamente sus escaparates. Establecimientos como Rabat, Loewe, Ralph Lauren o Uno de 50 han colocado paneles de aglomerado de madera para evitar que sus cristales puedan ser destrozados mediante el lanzamiento de piedras y adoquines.

Turismo ‘kale borroka’: activistas desde Francia

La posibilidad de que activistas antisistema procedentes de Francia se sumen a las movilizaciones ha llevado a desplegar un dispositivo policial para vigilar los movimientos en los pasos fronterizos.

Los agentes esperan que se produzcan incidentes, aunque consideran que su intensidad podría ser inferior a la anunciada en las redes sociales gracias a las detenciones practicadas durante los últimos días contra algunos de los principales responsables de las protestas. Pese a ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha desplegado un dispositivo de multialerta intensificado durante este fin de semana dada la complejidad que supone el fin de semana de Halloween, con cientos de personas disfrazadas y ataviadas con armas falsas y rostros cubiertos.

Hasta el momento, hay tres detenidos en Valencia relacionados con Blocus, tal como ha venido publicando OKDIARIO. Uno de ellos sería el principal responsable de la organización en España, un joven de 20 años español, de origen pakistaní. La Guardia Civil lo arrestó en Picanya después de que difundiera en redes sociales el primer comunicado de la organización, en el que se amenazaba con nuevos disturbios violentos y pillajes durante este fin de semana.

La detención ha supuesto un golpe a la estructura de Blocus en España. Se trata de un joven español de 20 años, conocido por el alias de Fuck AEAT («Que se joda Hacienda»), que fue arrestado horas después de publicar, encapuchado, el primer comunicado de la organización de saqueadores.

Pánico comercial en Bilbao: violencia

En Bilbao, las medidas de seguridad se extienden también a sucursales bancarias. Este fin de semana hay autorizadas 25 manifestaciones y concentraciones, 2 de ellas de radicales violentos antisistema y proetarras.

Una convocada por Aske, los cachorros de ETA y vinculada a Jardun, que está siendo investigada dos de sus miembros por hallar datos de agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza. Otra organizada por Blocus en las inmediaciones del Corte Inglés.

Entre los comerciantes ahonda un malestar generalizado por las consecuencias que llevan sufriendo desde el comienzo de las acampadas ilegales en los centros de las ciudades, sobre todo en los establecimientos de la Puerta de Sol de Madrid.

Ahora se suma los costes extras que están teniendo que asumir para garantizar la seguridad de los establecimientos y de los trabajadores tras las espeluznantes escenas vividas este lunes en Bilbao, donde los dueños de comercios y viandantes fueron apaleados por la nueva kale borroka por resistirse a que saquearan sus tiendas.

Valencia adelanta los cierres a las 14:00 horas

En Valencia, algunos establecimientos del centro han decidido adelantar incluso a las 14:00 horas el cierre de sus puertas. La alcaldesa, María José Catalá, ha recomendado a vecinos y visitantes que eviten transitar por esta zona durante toda la jornada del sábado ante la amenaza de nuevos incidentes.

El Ayuntamiento está procediendo, además, a retirar contenedores y mobiliario urbano para impedir que estos elementos puedan ser utilizados como proyectiles o barricadas durante los disturbios.