Los comercios del centro de Valencia se blindan frente a Blocus con paneles en puertas y escaparates

Los comercios del centro de Valencia están blindando sus instalaciones con grandes paneles para impedir que los saqueen si finalmente se cumplen las amenazas que Blocus viene haciendo para este sábado, dirigida a la tercera ciudad de España. Los comerciantes tienen previsto, en su mayoría, cerrar sus instalaciones a mediodía y están siguiendo las recomendaciones que les han transmitido para una mayor seguridad. A esa hora, el centro de la tercera ciudad de España quedará vacío y muy vigilado por efectivos de las fuerzas de seguridad.

De hecho, el centro de la ciudad es ya un fortín, donde policías nacionales, locales, Guardia Civil y seguridad privada están pendientes de cualquier movimiento sospechoso que se produzca. Las recomendaciones efectuadas por la alcaldesa, María José Catalá, a vecinos y visitantes son que eviten transitar por esa zona durante la jornada del sábado.

La alcaldesa de Valencia, además, ha pedido a quienes tenían previsto formar parte de los grupos ciudadanos para proteger los comercios que se queden también en casa, porque su buena voluntad de colaborar puede desencadenar maniobras de distracción por parte de los alborotadores para llamar la atención de las fuerzas de seguridad. De modo que los autores de los disturbios aprovechen esos momentos para actuar contra los citados comercios.

El Ayuntamiento, además, está procediendo a la retirada de contenedores y mobiliario urbano a fin de que no haya un solo elemento urbano que pueda ser objeto de la acción de Blocus.

En esa línea, en arterias comerciales de la ciudad se parapetan sus comercios para evitar la acción de los alborotadores. La junta de seguridad se ha reunido de nuevo este mismo viernes tras una semana en que la acción coordinada del Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil ha sido constante.

Hasta el momento, hay tres detenidos en Valencia relacionados con Blocus, tal como ha venido publicando OKDIARIO. Uno de ellos es el líder en España. La Guardia Civil le ha detenido en Picanya tras publicar en redes el primer comunicado de la organización, amenazando con nuevos disturbios violentos y pillajes este fin de semana.

Con su detención, la Policía Nacional ha descabezado de un plumazo la organización de saqueadores de Blocus; se trata de un joven español de 20 años apodado Fuck AEAT (Que se joda Hacienda), detenido horas después de publicar, encapuchado, el primer comunicado de la organización de ladrones.

También este viernes ha sido detenido en Alfafar (Valencia) otro joven español de 18 años por instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov. Hay, además, un tercer detenido, también en Valencia. Se trata de un menor de 17 años de origen senegalés, para el cual la Fiscalía ha decretado su internamiento en un centro.