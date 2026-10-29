Comerciantes detectan a jóvenes enmascarados fotografiando sus escaparates en Valencia en plena amenaza de Blocus

Comerciantes del centro de Valencia han detectado en las últimas horas un inusual incremento de jóvenes que fotografían sus escaparates. Algunos de ellos, con capuchas o el rostro cubierto, según han confirmado fuentes próximas a los mismos. Una situación que se ha producido cuando restan menos de 48 horas para que se lleve a cabo el inicio de la quedada de Blocus en la tercera ciudad de España. Además, Blocus también había anunciado acciones en la segunda y tercera ciudad por número de habitantes de la Comunidad Valenciana: Alicante, el sábado, y Elche, este mismo jueves.

Precisamente, fue la amenaza de Blocus la que generó que grupos de apoyo vecinal se organizasen en Valencia para proteger a los comercios este sábado en el centro de la ciudad ante la amenaza difundida en redes sociales de una jornada de disturbios y altercados en la tercera ciudad de España, como los acaecidos en Barcelona y Bilbao. Esos grupos de apoyo vecinal han quedado emplazados este sábado a las 17:00 horas en el Mercado de Colón, en el centro de Valencia, tal como había adelantado OKDIARIO.

Los grupos vecinales llevan días trasladando consejos a los comerciantes acerca de cómo actuar para evitar que los saqueos y el vandalismo se cebasen con sus establecimientos. Esos grupos se han conformado ante lo que sus componentes consideran inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En las últimas horas se han producido dos hechos prácticamente en paralelo que han dado un giro a la situación. De un lado, el líder de Blocus en Valencia, un menor de 17 años de origen senegalés, ha sido detenido por la Policía Nacional. Y, de otro, los comerciantes han detectado jóvenes con el rostro cubierto en algunos casos fotografiando sus escaparates.

Según la Policía Nacional, en los grupos de los que formaba parte el menor detenido, líder de Blocus en Valencia, se planeaba cómo debían hacerse los saqueos en los comercios, explicando el modus operandi a utilizar e instigando a provocar incendios para distraer a la Policía mientras cometían esos saqueos.

No obstante, la Policía Nacional prepara un dispositivo planificado sobre los distintos escenarios que pueden generarse la tarde de este sábado en Valencia. Y ello, sumado a que la detención del líder del Blocus ha dificultado las comunicaciones entre los miembros de sus grupos, que también han sido cerrados, ha mejorado ostensiblemente la situación, aunque siempre con la máxima atención.