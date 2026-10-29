Internamiento en en centro de menores y en régimen cerrado para el líder de Blocus en Valencia

El menor senegalés de 17 años detenido en Valencia por ser el líder de Blocus en la tercera ciudad de España ingresará en régimen cerrado en un centro de menores al contar con antecedentes, según han confirmado fuentes próximas al caso a OKDIARIO. Según las fuentes citadas, el detenido se encontraba hasta ahora cumpliendo un castigo por hechos anteriores. En concreto, se trataba de delitos contra el patrimonio, también según las fuentes consultadas, pero en régimen abierto. Ahora, al sumarse los nuevos cargos, es cuando se ha decidido que pase a régimen cerrado.

Los delitos que se le imputan en relación a esta detención son conspiración para comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El joven había sido detenido por crear grupos en dos aplicaciones. Desde esos grupos efectuaban supuestamente los llamamientos para los saqueos y actos de pillaje en comercios de Valencia este próximo sábado 31 de octubre. Pero fue detectado en las labores de monitoreo que desde hace días lleva a cabo la Policía Nacional en Valencia.

Hasta ese momento, según la propia Policía Nacional, el detenido se encargaba de dar órdenes al resto de componentes del grupo; les informaba de la fecha y hora de los asaltos e incitaba, también, al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales, a fin de que se uniera más gente al canal. Es decir, que supuestamente ejercía funciones de liderazgo y coordinación de estrategias.

Según algunas fuentes, el joven había sido localizado y detenido por usar el teléfono de un familiar en sus contactos con otros miembros de Blocus a través de los grupos, pero este extremo no ha sido confirmado. La Policía Nacional ha cerrado los canales de comunicación que este joven controlaba. En uno de ellos, como ha publicado OKDIARIO, llegó a superar los 400 usuarios.

La detención del líder ha reducido las posibilidades de actuación relacionadas con Blocus en Valencia. La quedada es a las 17:30 horas en otro lugar emblemático de la ciudad, la plaza de toros. Y no ha sido anulada, aunque en las últimas horas parece haber bajado su intensidad.

Frente a ello, continúa activo el llamamiento efectuado esta misma semana por grupos vecinales para congregarse en el mercado de Colón a las 17:00 horas, también de este sábado, tal como adelantó OKDIARIO. El objetivo de esos grupos es el de no dejar solos los comercios del centro ante la posibilidad de que sean saqueados.

La jornada de este sábado en Valencia ofrece varias dificultades a nivel de vigilancia. De ahí que la policía está trabajando sobre la posibilidad de diferentes escenarios. Porque en apenas unas horas se producirá la manifestación de segundo aniversario de la DANA; presumiblemente con muchos de los asistentes vestidos de negro, se celebra la noche de Halloween, con muchos de los participantes disfrazados con atuendos de color negro y con más caras. Y es, también, la tarde en que está marcada la quedada de Blocus.

De ahí la importancia que tiene también el hecho de que el considerado líder de Blocus en Valencia haya sido detenido por la Policía Nacional en las horas previas a que esa quedada se llevara a cabo.