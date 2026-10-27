Grupos de apoyo vecinal se organizan para proteger los comercios de Valencia frente a disturbios ante la inacción de Marlaska

Grupos de apoyo vecinal se organizan en Valencia para proteger a los comercios el próximo sábado en el centro de la ciudad ante la amenaza difundida en redes sociales de una jornada de disturbios y altercados en la tercera ciudad de España, como los acaecidos en Barcelona y Bilbao. Los citados grupos vecinales han trasladado ya consejos a los comerciantes acerca de cómo actuar para evitar que los saqueos y el vandalismo se ceben con sus establecimientos. Los grupos se han conformado ante lo que consideran la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ex inspector de Policía, Ricardo Ferris, ha efectuado este martes un llamamiento a todos los movimientos cívicos y ciudadanos de la ciudad de Valencia, para congregarse a las 17:00 horas en el mercado de Colón, en Valencia. «Vamos a echar una mano a todos esos pobres comerciantes del centro, que están realmente asustados y que no se merecen que les destrocen sus comercios», ha expresado Ricardo Ferris a través de un vídeo.

El origen de este proceso de organización de defensa de los comercios del centro de Valencia se ha generado en respuesta a una quedada que ha corrido como la pólvora el próximo sábado, a las 17:30 horas en la plaza de toros, en pleno centro urbano de Valencia. Si bien fuentes de la organización de los grupos vecinales consideran que los momentos de mayor gravedad no se producirán por la tarde, sino entrada la noche.

El próximo sábado se producen en Valencia dos acontecimientos. Uno, el de la manifestación organizada para conmemorar el segundo aniversario de la DANA de Valencia. Y otro, el de la celebración de Halloween. Un evento que se celebra con disfraces, algunos con las caras tapadas.

Los grupos vecinales se han constituido frente a la inacción del gobierno y más concretamente, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sus miembros han quedado citados en el mercado de Colón.

Hay que recordar que, precisamente para evitar esta situación que ya se está produciendo en Valencia, la alcaldesa de Valencia, ha enviado una carta al ministro Marlaska en la que le reclama «un despliegue extraordinario de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local» para proteger la tercera ciudad de España el próximo fin de semana de los disturbios y desórdenes que han sufrido, entre otras, Barcelona o Bilbao.