La alcaldesa de Valencia exige a Marlaska un despliegue extraordinario para evitar disturbios como los de Barcelona

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a través de una carta «un despliegue extraordinario de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local» para proteger la tercera ciudad de España el próximo fin de semana de los disturbios y desórdenes que han sufrido, entre otras, Barcelona o Bilbao. En esta última, borrokas encapuchados han apaleado a vecinos de Bilbao tras pedirles estos últimos que dejaran de quemar las calles, como ha publicado OKDIARIO.

María José Catalá ha reclamado también ese despliegue para «proteger a los ciudadanos, preservar el orden público y evitar ataques y saqueos a los comercios» de Valencia. Así, consta en la carta que la propia alcaldesa ha remitido a Marlaska este mismo martes, 27 de octubre, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Hasta ahora, los disturbios en Barcelona se han saldado con 23 comercios vandalizados, 15 policías heridos y daños en mobiliario urbano. Otras ciudades españolas, como Madrid, Valencia, Alicante o Bilbao, están pendientes de lo que pueda suceder el próximo sábado 31 de octubre. Un día en que se han convocado movilizaciones de recuerdo por el segundo aniversario de la DANA. Y una fecha en que continúa la acampada frente a la plaza del Ayuntamiento.

En relación a los disturbios de Barcelona, la Policía Nacional investiga a Blocus, la plataforma anónima que promovió los disturbios, que se han saldado con 450 sujetos identificados y 130 detenidos, de los cuales 76 son menores de edad.

Pero no es suficiente. De modo que María José Catalá lleva varios días trabajando en la seguridad de Valencia para este sábado. Hasta el punto de que no está descartada una junta local de seguridad en los próximos días.

Pero, además, la alcaldesa de Valencia ha decidido adelantarse a los acontecimientos para exigir a Marlaska que actúe. Y deja muy claro al ministro y al ejecutivo de Pedro Sánchez en general que «la responsabilidad de las administraciones públicas, y de manera especial del Gobierno de España, es garantizar la convivencia, la paz y la seguridad ciudadana».

María José Catalá recuerda al ministro que: «No podemos esperar a que los acontecimientos se produzcan ni permitir que se repitan las imágenes de violencia, vandalismo y saqueo que hemos visto en otras ciudades».

Finalmente, María José Catalá insta a Marlaska a «adoptar las medidas necesarias con carácter inmediato y a garantizar los recursos policiales suficientes para que Valencia pueda vivir la jornada del próximo sábado con plenas garantías de seguridad y normalidad».

María José Catalá se despide del ministro confiando en que el Ministerio «actuará con la máxima diligencia» en torno a esta cuestión, a pesar de que, como la propia Catalá ha reconocido este martes, no lo ha hecho ni en Ceuta ni en Barcelona.