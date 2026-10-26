Encapuchados ‘borrokas’ apalean a viandantes de Bilbao que les recriminan su violencia en las calles

Un grupo de radicales encapuchados ha atacado sin piedad a peatones que les recrimaban su violencia en la calle Ercilla, en el corazón de Bilbao, después de haber generado un escenario de desorden en la ciudad con ataques de kale borroka (lucha callejera): incendio de contenedores, vehículos y motos, además de saqueos a locales comerciales.

Un vídeo que ilustra la noticia muestra a un hombre enfrentándose verbalmente a tres jóvenes vestidos de negro y con el rostro cubierto por capuchas; uno de ellos reacciona golpeándolo.

Inmediatamente tras el golpe asestado por uno de los radicales, estalla el desorden: varios viandantes se acercan a socorrer al hombre que había enfrentado a los jóvenes. Se oye a alguien gritar «¡Llamad a la policía!», mientras otra voz alerta: «¡Cuidado, cuidado, que vienen cien!».

La mayor parte de los presentes les increpa y les exige que se detengan, aunque ellos ignoran las protestas. De pronto, el plano del vídeo se desplaza y se ve cómo los radicales derriban al suelo a la primera víctima. «Están locos», exclama una joven.

Jon Albisu, vicesecretario regional del PP Vasco y portavoz del PP de Lejona, ha lamentado en redes que «destruyen Bilbao tratando de impedir un acto ‘fascista’ que ni siquiera se ha celebrado. Algunos fanáticos claman victoria y revolución», asegura, y añade que «el miedo sembrado esta noche es su triunfo y, además, un recordatorio de quién controla las calles».

Noche de violencia en Bilbao

Encapuchados de la kale borroka han incendiado coches y contenedores este lunes en Bilbao ante la pasividad policial. Los radicales de la violencia callejera han vuelto a incendiar las calles y causar terror en la capital bilbaína, en esta ocasión en la avenida Lehendakari Agirre, en el barrio de Deusto. Al término de las marchas multitudinarias, decenas de encapuchados han protagonizado incidentes, quemando contenedores, lanzando pirotecnia y piedras contra los agentes. Hasta el momento, 16 radicales fueron detenidos por la revuelta.

Este escenario replica los graves disturbios ocurridos a mediados de octubre en Pamplona, donde grupos de la izquierda abertzale se enfrentaron a la Policía Nacional mediante barricadas de fuego y el lanzamiento de botellas.

Los radicales de la kale borroka se han sumado a las convocatorias de manifestaciones con el objetivo de desatar el caos en las inmediaciones de la Universidad de Deusto. Tras las marchas multitudinarias, grupos de radicales se han ecapuchado, provocando incidentes, quemando contenedores y lanzando pirotecnia y piedras contra los agentes de la policía autónoma.