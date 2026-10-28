Una startup alicantina accede a la arquitectura oculta de Blocus: la oscura red de saqueos que amenaza España

Una startup ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA) y especializada en inteligencia de fuentes abiertas, Golden Owl, ha elaborado lo que define como la arquitectura de la red de disturbios Blocus, la marca que está detrás de los desórdenes, saqueos y algaradas que atemorizan a las principales ciudades de España; siembran el pánico entre los comerciantes y han generado incluso que grupos vecinales se organicen para detener la violencia ante la amenaza de que las algaradas lleguen a Valencia, Alicante y Elche, localidades marcadas por Blocus para este jueves y este sábado.

Golden Owl saltó a la fama cuando en el verano de este mismo año, 2026, determinó, a través de un análisis de las redes sociales, que el asalto a Ceuta a finales de julio no fue un hecho espontáneo, sino una operación organizada, distribuida y planificada mediante una red de grupos de reclutamiento y coordinación. Ahora, Blocus, según la startup antes citada, es, sencillamente, una marca que opera con cuentas desechables.

Blocus está detrás de las algaradas callejeras en Barcelona y Bilbao y que amenaza con generar también disturbios y saqueos en Valencia, Alicante y Elche, en la Comunidad Valenciana.

Según la citada startup, la arquitectura de Blocus se fundamenta en un circuito de cuatro capas. En concreto: captación, coordinación, amplificación y represalia. La captación se efectúa a través de las redes TikTok e Instagram. Utiliza carteles generados con inteligencia artificial (IA), bajo la marca Blocus y cuentas desechables y recicladas activadas en una oleada coordinada el pasado 19 de octubre, con reclamos como «calidad de instituto» o «como en Francia».

Para la coordinación, los canales utilizados son otros. En concreto, Telegram y WhatsApp privados. Aquí, ya, queda claro que el objetivo es el saqueo, para lo que se ofrecen instrucciones, como vestir de negro, taparse la cara, quemar contenedores o ir a por tiendas de lujo. Pero, también, dispersarse o revender.

La amplificación venía haciéndose con hashtags Blocus. A través de vídeos, los creadores replican las convocatorias. Finalmente, llega la represalia, porque cuentas ajenas a la red presentan los disturbios como delincuencia migrante y llaman a tomar la justicia por la mano de cada cual, con arengas como «a por ellos» o «a la caza».

La segunda oleada, según esta startup, se producirá este 31 de octubre y los días 2, 11 y 30 de noviembre. Los contextos de al menos dos de esas fechas son complicados en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en la ciudad de Valencia, la tercera de España tras Madrid y Barcelona.

Este 31 de octubre es el día en que se conmemora el segundo aniversario de la DANA de Valencia, aunque la fecha exacta es este jueves, 29 de octubre. Y está prevista una manifestación, con la particularidad de que una gran cantidad de los asistentes vestirá de negro.

Además, tanto en Valencia como en Alicante y en otras muchas ciudades se celebra Halloween. Es decir, que a los participantes en la manifestación, en el caso de Valencia, hay que sumar a muchas otras personas, en su mayoría jóvenes, vestidos de negro y muchos de estos, también, con la cara tapada por las máscaras de los disfraces.

Todo ello es lo que ha provocado que se hayan conformado grupos de apoyo vecinal, como ha adelantado OKDIARIO, al considerar, estos últimos, que el Gobierno de Pedro Sánchez no está tomando medidas para detener esta situación que atemoriza a los comerciantes y al conjunto de los ciudadanos.

Por lo que respecta al 11 de noviembre, es la fecha de la huelga general. Hasta el momento, la convocatoria no parece haber tenido una gran repercusión en la Comunidad Valenciana. Pero restan casi 15 días.

Volviendo al informe antes citado, este reseña que «Blocus no es una organización con miembros y portavoces. Es una marca que opera a través de un conjunto de cuentas desechables, una fábrica de carteles y un reducido número de grupos privados».

La última convocatoria de Blocus en la Comunidad Valenciana no es para el sábado 31 de octubre, como en Valencia o en Alicante, sino antes. En concreto, este jueves, 29 de octubre, en la tercera ciudad de la autonomía con mayor número de habitantes, Elche.