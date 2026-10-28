Los saqueadores de Blocus aprenden de la experiencia y perfeccionan sus métodos para el pillaje y enfrentarse a la Policía en las ciudades españolas. En sus canales privados de WhatsApp y Telegram se anima a llevar martillos «pa petar los cristales de las tiendas» y porras para atacar a los policías durante el próximo fin de semana: «Hay que pillar a un mosu entre 20 pa que vea qué gracia hace».

Los últimos informes de inteligencia en redes abiertas alertan sobre las intenciones próximas de los saqueadores: «Leídos en conjunto, los mensajes no son conversaciones sobre protestas. Son un plan operativo para saquear tiendas de artículos de alto valor el 31 de octubre, con herramientas, un canal de reventa y la intención declarada de atacar a agentes de policía.

Así, entre los mensajes de los chats privados de los saqueadores se pueden leer las instrucciones para llevar martillos de los que sirven para romper las ventanas de los autobuses al objeto de romper los escaparates de las tiendas con mayor facilidad: «Yo colecciono esos martillos, me llevo varios». Otros hablan de «dejar seco a un policía»: «Hay que pillar a un mosu entre 20 pa que vea qué gracia hace». «Le dejamos desnudo, responde otro».

Incendios para confundir a la Policía

La declaración de intenciones del propio grupo no deja lugar a dudas, no hay ideología, hay ganas de violencia y de saqueo: «🎯 BCN Blocus — 📅 31 de octubre de 2026 — 📍 Zona Barcelona Centro — 🕗 Quedada: 18:00 h. — ⚫ Equipación: todos de negro y con capucha — 📌 Ubicación exacta: se comunicará en el grupo una hora antes, a las 17:00 h.» A primera hora del día, la descripción también decía «solo se irá a por tiendas lujo».

Entre las instrucciones a los saqueadores destaca una por encima de todas: provocar incendios para confundir a la policía. «Lo primero es prender fuego a los contenedores», añade.

Se burlan de la Policía y de los ciudadanos

Tras advertir que la Policía les sigue en las redes y está atenta a sus movimientos, ahora los saqueadores se burlan en redes de las reivindicaciones sociales sustituyendo las convocatorias para saquear tiendas de lujo por la siguiente frase para encubrir su verdadero objetivo: «⚠️ Estamos defendiendo nuestra Sanidad 🤣⚠️».

En otros de sus canales intentan hacer pasar la cita para saquear por una reunión para tomarse un té matcha y hacer gimnasia: Será una manifestación tranquila; quedaremos en un lugar para tomarnos un matcha y de ahí pasaremos ubicaciones para hacer yoga, pero hay que ir rápido, que te quitan el sitio (la Policía). «Es buena idea llevar cosas pesadas para nuestra quedada para hacer yoga», responde uno de los participantes, aludiendo a la necesidad de llevar objetos contundentes para romper mejor los escaparates.

Entre las instrucciones para la nueva oleada de saqueos prevista para este fin de semana, también hay consejos para enfrentarse a los botes de humo que lanzan los policías antidisturbios: «Hay que ponerse pasta dental alrededor de los ojos para evitar que el gas haga su efecto».

Los especialistas de Golden Owl ya alertan en su último informe que la situación ha evolucionado de los disturbios de Barcelona a una amenaza nacional: «La expansión de Blocus alerta del riesgo de nuevos episodios de violencia coordinada».