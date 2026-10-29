Detenido el líder de Blocus en Valencia: un menor senegalés de 17 años que incitaba a saquear comercios

La Policía Nacional ha detenido al creador de los canales de comunicación de Blocus en Valencia, según ha confirmado a primera hora de este miércoles. Se trata de un joven de 17 años y de origen senegalés, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía ha decretado para el detenido la medida cautelar de internamiento en un centro de menores. Los canales de comunicación que este joven controlaba han sido cerrados. Uno de ellos llegó a superar los 400 usuarios. La Policía sigue investigando para esclarecer totalmente los hechos.

Según la policía, el joven, cuya detención puede verse en el vídeo que ilustra esta información, daba órdenes e indicaciones al resto de componentes del grupo, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales, a fin de que se uniera más gente al canal.

Al detenido se le imputan los supuestos delitos de conspiración para comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Según la Policía, el arrestado habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea desde los que efectuaba los llamamientos, saqueos y actos de pillaje en comercios de Valencia, la tercera ciudad de España, este próximo sábado 31 de octubre.

Por ello, en paralelo, se estaban organizando grupos de apoyo vecinal para proteger los comercios, sobre todo en el centro de Valencia. Y los propios comerciantes habían sido aleccionados en consejos sobre cómo actuar en caso de asalto, pillaje o algarada, tal como adelantó OKDIARIO este pasado martes.

En los grupos de los que formaba parte el detenido, se planeaba cómo debían hacerse los saqueos en los comercios, explicando el modus operandi a utilizar e instigando a provocar incendios para distraer a la Policía mientras los cometían.

La detención de este joven alivia la situación que se planteaba para este próximo sábado, cuando Blocus había concertado una quedada en el centro de Valencia y los grupos de apoyo vecinales otra para proteger a los comercios del centro de la ciudad de los asaltos, disturbios y algaradas que planeaba Blocus. No obstante, la investigación continúa abierta.