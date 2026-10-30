Catalá pide evitar el centro de Valencia este sábado ante la amenaza de Blocus: «No va a ser recomendable transitar»

María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, ha pedido este viernes a los habitantes de la tercera ciudad de España y a quienes en estos días la visitan que eviten este sábado el centro de la ciudad. La recomendación de la alcaldesa se ha producido a raíz de la amenaza de Blocus de generar disturbios y saqueos en esa zona. «No va a ser recomendable transitar», ha expresado en un momento de su intervención. María José Catalá ha advertido que «no sabemos a qué nos exponemos».

La alcaldesa de Valencia ha revelado también que, por recomendación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, serán retirados contenedores de vidrio y otros elementos de la vía pública en determinados lugares.

El Ayuntamiento de Valencia ha doblado el turno extraordinario de agentes de la Policía Local. Tanto para prever cualquier contingencia como para hacerle frente si fuera necesario. «Estamos trabajando desde un objetivo que nos mueve, que es el de proteger a los ciudadanos, a la ciudad, a los comercios», ha expresado María José Catalá.

Muchos comercios han optado por cerrar sus puertas en una jornada que es muy especial en Valencia, porque en ella y en su centro, la zona de la Plaza del Ayuntamiento y alrededores, se pueden llegar a congregar manifestantes por el aniversario de la DANA, personas que quieren disfrutar de Halloween y los amenazantes y violentos elementos de Blocus.

La alcaldesa ha recomendado también que los grupos vecinales y todos los valencianos que tenían la intención de acudir a la zona para proteger a los comerciantes no lo hagan, porque serán las fuerzas de seguridad las que se encargarán de la vigilancia, control de la zona e intervención si fuera necesaria. «Es muy importante dejar trabajar» a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En este sentido, María José Catalá ha explicado que un policía nacional, otro local o un guardia civil, «si ven un altercado entre dos menores, van a intentar defender la integridad física de esos menores y dejará descuidado el comercio que han salido a defender», en una clara referencia a que nadie debe caer en la trampa de las maniobras de distracción que utiliza Blocus como estrategia. «No es día de enfrentamientos, altercados ni mucho menos de personas que no vayan lo suficientemente preparadas para enfrentarse a algo que en otras ciudades ha sido grave».

María José Catalá se ha manifestado así al término de la Junta Local de Seguridad, en la que también ha participado el nuevo delegado del Gobierno, Roger Llanes, así como Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Guardia Civil, entre otros cuerpos de seguridad y emergencias. Roger Llanes ha defendido que el dispositivo preparado es «suficiente, contundente y flexible».