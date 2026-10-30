Detenido en Alfafar (Valencia) otro miembro de Blocus por instigar a fabricar y arrojar cocteles molotov

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este viernes en la localidad de Alfafar (Valencia) a un joven español de 18 años como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. En concreto, y según la propia Policía Nacional, se trata de otro miembro de Blocus Valencia a quien se ha detenido por instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov. El momento de la detención puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

La detención practicada la mañana de este viernes por la Policía Nacional en Valencia se suma a la efectuada antes, también por la Policía Nacional, del líder de Blocus en Valencia. Este último, como publicó OKDIARIO, un menor senegalés de 17 años para quien la Fiscalía de Menores ha decretado su internamiento, tal como avanzó este jueves OKDIARIO.

El joven detenido este viernes, según la Policía Nacional, participaba activamente en grupos de dos aplicaciones de mensajería instantánea creados por el menor detenido antes por la Policía Nacional. En esos grupos, siempre según el relato policial, se animaba a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de Valencia, este próximo sábado, 31 de octubre.

El joven alentaba a utilizar cócteles molotov para crear el caos y mantener así distraídas a las fuerzas de seguridad y, mientras, cometer actos de saqueos y pillajes en comercios de Valencia, según la Policía. En concreto, y siempre según el relato policial, además de explicar detalladamente cómo se fabrican artefactos incendiarios, indicaba el modus operandi a seguir y mencionaba tiendas situadas en el centro de la tercera ciudad de España.

Hacía también hincapié el detenido, según las mismas fuentes, en respetar la acampada situada en la plaza del Ayuntamiento, la cual no debía sufrir daño alguno. El arrestado, de 18 años, pasará próximamente a disposición judicial.