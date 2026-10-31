Formentera retira 18 pateras más de sus costas mientras Sánchez no se hace cargo de destruir las 150 apiladas en un vertedero

Formentera retira 18 pateras más de sus costas mientras Sánchez no se hace cargo de destruir las 150 almacenadas en un vertedero y cuyo traslado tiene que autorizar el delegado socialista del Gobierno Pere Joan Pons.

El aluvión incesante de cayucos que padece Baleares, que ya supera las 380 embarcaciones en lo que va de año y se acerca a los 6.700 inmigrantes llegados por vía marítima a las islas (un 9 % más respecto al mismo periodo del año anterior), se hace más patente en esta isla de apenas 12.000 residentes.

Desde 2024, junto a la vecina Ibiza, es el nuevo destino favorito para las pateras que llegan a las costas de Baleares y representan el 60% del total de llegadas de embarcaciones, muchas de las cuales permanecen meses en sus costas y playas ante la falta de recursos y medios materiales y humanos del Consell para su retirada.

Esta misma semana, el Consell de Formentera informaba de la retirada de 12 pateras de las zonas de es Ram, s’Estufador y ses Pesqueres Altes, en el marco de un contrato que permitirá retirar un total de 18 embarcaciones procedentes de las llegadas de inmigración irregular a la isla.

El procedimiento consiste en retirar las pateras del litoral y trasladarlas directamente a Ibiza, donde se hace cargo la empresa adjudicataria del servicio de destrucción de estas contratado por la Delegación del Gobierno.

Con esta actuación, el Consell pretende evitar la acumulación de embarcaciones abandonadas en el litoral y reducir su impacto ambiental y paisajístico.

La institución insular asegura que es consciente de que, una vez finalizada esta actuación, todavía quedarán pateras pendientes de retirar de distintos puntos de la costa de Formentera porque, además, las llegadas de embarcaciones continúan, lo que dificulta poner fin a esta situación y obliga a mantener las labores de retirada.

A pesar de esta actuación puntual, la acumulación de pateras en el litoral sigue sin resolverse y se agrava con las nuevas embarcaciones abandonadas a lo largo de esta semana.

A esta realidad se añade la acumulación de cerca de 150 pateras en el área de residuos de Es Cap, que continúan pendientes de ser retiradas por la Delegación del Gobierno y trasladadas a Ibiza para su gestión. Una isla de 12.000 habitantes está asumiendo una presión que supera con mucho la capacidad de sus recursos y que afecta a los servicios sociales, la seguridad y la gestión ordinaria de la institución.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, advierte que las retiradas puntuales son «insuficientes ante un problema que se reproduce con cada nueva llegada» y reclama a la Delegación del Gobierno una actuación continuada, ágil y con recursos suficientes.

El Consell insiste en la necesidad de mantener una coordinación constante entre las administraciones implicadas para agilizar la retirada de las embarcaciones y evitar que se sigan acumulando tanto en el litoral como en las instalaciones insulares.

«Formentera no puede seguir asumiendo la acumulación de embarcaciones en su litoral ni las consecuencias ambientales y de seguridad que se derivan», ha concluido.