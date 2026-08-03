Las mafias de las pateras baten récords en Baleares: en julio llegó casi el triple de ilegales que el mismo mes de 2025

Los datos que ofrece casi a diario la Delegación del Gobierno en Baleares no dejan lugar a ninguna duda: las mafias que copan la ruta argelina de las pateras han multiplicado su actividad en el último mes. El pasado mes de julio fueron interceptados o rescatados 1.161 inmigrantes ilegales en Baleares. Todos ellos llegados en patera. En el mismo mes del año pasado fueron 475, es decir, casi el triple.

Prácticamente, todos hicieron la travesía en alguna de las olas de calor sufridas en la ruta en el último mes.

Baleares ya suma en los siete primeros meses del año 3.754 inmigrantes ilegales interceptados frente a los 3.434 del mismo periodo de 2025. Son 320 más con los que, de seguir esta tendencia, el archipiélago batirá este su propio récord, registrado en 2025. El año pasado llegaron a la costa balear 7.135 ilegales. La cifra se puede batir, salvo que se produzca algún retroceso como el que hubo en junio, único mes de este año en el que se redujo la cifra de llegadas de ilegales a las islas.

Esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró haber trasladado al Gobierno de Argelia la necesidad de activar los mecanismos de repatriación para intentar frenar la llegada de migrantes en patera, muchos de los cuales desembarcan en las costas de Baleares.

Así lo trasladó a su homólogo argelino, Abdelmayid Tebune, durante el encuentro que la semana pasada mantuvo con él en Argel, en el cual los flujos migratorios irregulares fueron uno de los temas de debate.

De ello dio cuenta ante la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el Rey Felipe VI, con quienes se reunió en Palma.

«Hay un punto de inflexión en la relación bilateral (entre España y Argelia) como consecuencia de la visita», ha celebrado Sánchez al ser preguntado por ella, y por su impacto en los flujos migratorios que llegan a Baleares, en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano con el monarca.

Una de las cuestiones que le trasladó al Gobierno argelino, ha asegurado, fue la necesidad de «activar los mecanismos de repatriación» para que la llegada de migrantes irregulares «no tense a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela».

«He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión», ha sentenciado.