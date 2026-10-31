Isabel Allende, escritora chilena premio Planeta 2026 (84 años), sobre la vejez: «Cuanto más tiempo vivo más desinformada me siento; solo los jóvenes tienen una explicación para todo»

Isabel Allende, la escritora chilena que acaba de ganar el Premio Planeta 2026, ha puesto en palabras algo que la juventud rara vez admite: con los años, cuanto más se vive, más preguntas aparecen y menos certezas quedan. Lo hace con una frase tan breve como incómoda sobre la vejez.

A sus 84 años, una de las autoras más leídas en español resume así su mirada: «Cuanto más tiempo vivo, más desinformada me siento. Solo los jóvenes tienen una explicación para todo».

Qué significa esta frase de Isabel Allende

La frase plantea que el mundo está hecho para los jóvenes: para quienes lo entienden, lo disfrutan y lo crean. Con los años vamos perdiendo el valioso contacto con la realidad, y lo que antes parecía evidente se vuelve cada vez más ajeno. Es una verdad dura, de esas que cuesta decir en voz alta.

El verdadero matiz está en la segunda mitad de su frase: «Sólo los jóvenes tienen una explicación para todo». Cabe leerla no tanto como una queja por no saber, sino como una constatación de que la seguridad absoluta es cosa de la juventud. Quien ha vivido mucho sabe que casi nada admite una respuesta única, y esa duda es también una forma de lucidez.

Una frase que explica la manera de escribir de Allende

La idea encaja con el modo en que la propia Allende cuenta que trabaja. Cuando empieza un libro, genera un lugar, una época y unos personajes, y la historia se va dando por sí sola: no parte de un plan con todas las acciones cerradas. No hay, por tanto, una explicación previa para todo, sino una disposición a descubrir.

Conecta también con su pasado de periodista, cuando los demás eran su cuento y se sentía con derecho a tocar el timbre de una casa, entrar y hacer preguntas. Sentirse desinformada es, en ese sentido, el punto de partida de quien pregunta. De aquel oficio le quedó además el humor, que forma parte integral de sus escritos y le permite ver la historia «detrás» de cada asunto.

Incluso su lema lo refleja: Dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. Frente a quien lo explica todo, la escritora propone imaginar, y ahí la ficción se vuelve una vía para entender lo que ninguna explicación cierra.

Isabel Allende, una de las autoras más leídas en lengua española

Nacida en Lima en 1942, aunque criada en Chile, se exilió con su familia en Venezuela tras el golpe de 1973 y desde 1988 vive en Estados Unidos. En Venezuela publicó en 1982 La casa de los espíritus, que nació de una carta a su abuelo cuando este tenía 99 años y estaba a punto de morir. Suma ya 73 millones de ejemplares vendidos y 42 idiomas, y se la considera la escritora viva más leída en español.

Ha escrito desde novelas autobiográficas, como Paula, que nació tras la muerte de su hija, hasta ficción histórica con Inés del alma mía o La isla bajo el mar, el estilo juvenil de La ciudad de las bestias y la novela policial El juego de Ripper. Algunos críticos la han tachado de comercial, pero el público la sigue de forma masiva.

Entre sus premios figuran el Nacional de Literatura de Chile en 2010 y el Hans Christian Andersen en 2011. El 15 de octubre recibió en Barcelona el Premio Planeta por La hora antes del alba, considerada la segunda parte de La casa de los espíritus, que este año ha vuelto además como serie de ocho episodios.