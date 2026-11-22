La Velada Balear vivió uno de sus enfrentamientos más seguidos con el duelo entre Eros Vidal y El Rey Panthera, dos creadores de contenido mallorquines que se enfrentaron sobre el ring en un combate disputado hasta el último momento. La victoria fue para Vidal, conocido por su participación en La isla de las tentaciones 8, que convenció a los jueces por unanimidad en una pelea en la que ambos demostraron un alto nivel de entrega.

El enfrentamiento puso frente a frente a dos perfiles populares en redes sociales, acostumbrados a desenvolverse ante miles de seguidores, pero que esta vez tuvieron que demostrar sus habilidades en un terreno diferente. Vidal, que se preparó en Diamond Boxing Club, logró llevarse el triunfo en un combate reñido, mientras que Panthera, conocido por su trayectoria como bailarín y creador de contenido en TikTok, no se lo puso fácil.

El mallorquín, que cuenta con millones de seguidores en redes, había preparado la cita en Shambhala Gym y reconocía antes del combate la exigencia que había supuesto la preparación. «Estamos acostumbrados a las cámaras, no a este tipo de deportes. Desde el punto de vista del entrenamiento, ha sido un auténtico infierno. He tenido que entrenar durante un mes a fondo para estar a la altura», aseguraba.

El combate formó parte de una programación que reunió a luchadores profesionales de disciplinas como el K1 y el Muaythai con influencers y creadores de contenido de diferentes puntos de España. La cita estuvo acompañada de un ambiente espectacular y una puesta en escena que convirtió el recinto en un escenario de deporte y entretenimiento, con música en directo durante las pausas y una producción que buscó mantener al público conectado durante toda la jornada.

Young Kendi fue uno de los protagonistas musicales de la noche, mientras que, una vez finalizados los combates, la programación continuó con el Mallorca Sound Fest. La banda mallorquina La Mujer de Verde actuó en la fiesta de clausura, acompañada de las sesión de El Cejas, prolongando la actividad hasta la noche.

La presentación del evento también contó con la presencia de Juan García Campos, referente histórico de los deportes de contacto en Mallorca y Baleares. El veterano luchador, de 52 años, mostró su disposición a volver a competir en una hipotética segunda edición, con el reto de enfrentarse a un influencer si la Velada Balear logra consolidarse el próximo año.

En el apartado institucional, el presidente de la Federación Balear de Kickboxing, Juan José Roig, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Palma para hacer posible la celebración, destacando la importancia de contar con instalaciones adecuadas para organizar una cita de estas características.

Detrás del evento se encuentra Dimoniet Group, empresa mallorquina que impulsa una iniciativa con la intención de dar continuidad al proyecto y reforzar la presencia de los deportes de contacto en el panorama deportivo y de entretenimiento de las islas.

La noche dejó varios combates y actuaciones, pero uno de los resultados más comentados fue el de Eros Vidal, que se llevó la victoria ante El Rey Panthera por decisión unánime tras un enfrentamiento muy igualado, trasladando al cuadrilátero una rivalidad que hasta ahora se movía principalmente en el terreno de las redes sociales.