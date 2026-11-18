Mallorca calienta motores para la que será la celebración de la primera gran velada de deportes de contacto y entretenimiento de su historia. Este próximo sábado, el recinto de Motorworld de Palma se vestirá de gala para acoger la esperada primera edición de La Velada Balear 2026–Trofeu Ciutat de Palma.

Se trata de un pionero evento que cuenta con un cartel que promete emociones fuertes, ya que reunirá en un mismo cuadrilátero espectaculares combates de luchadores profesionales, especialistas en disciplinas tan exigentes como el K1 y el Muaythai, junto a una selección de conocidos influencers y creadores de contenido procedentes de distintos puntos de la geografía española.

Sin embargo, la concepción de este acontecimiento va mucho más allá de los puros intercambios de golpes, ya que el deporte de contacto no será, ni mucho menos, el único gran protagonista de la jornada. La organización ha apostado por un formato de espectáculo integral donde la música en directo y el entretenimiento jugarán un papel absolutamente vertebrador.

En este sentido, el talentoso músico Young Kendi será el encargado de tomar el relevo a los guantes, asumiendo la responsabilidad de brindar actuaciones musicales de primer nivel para mantener la adrenalina del público en lo más alto durante las pausas entre los distintos combates.

La propuesta de ocio y cultura se extenderá hasta altas horas de la noche. Una vez que el árbitro ponga fin al último de los enfrentamientos y la tensión competitiva haya concluido sobre la lona, el mismo recinto se transformará para dar paso al esperado Mallorca Sound Fest.

En esta gran fiesta de clausura, todos los asistentes tendrán la oportunidad de celebrar y disfrutar de un vibrante concierto a cargo de la reconocida banda mallorquina La Mujer de Verde. El broche de oro a la pista de baile lo pondrán las enérgicas sesiones de los DJ Jaume Colombàs y El Cejas.

En el apartado competitivo de las redes sociales, uno de los nombres propios que subirá al ring será el influencer conocido como El rey pantera. En declaraciones a este periódico, el creador de contenido ha confesado la magnitud del desafío, asegurando que esta batalla va a suponer «todo un reto» personal y físico.

«Estamos acostumbrados a las cámaras, no a este tipo de deportes. Desde el punto de vista del entrenamiento, ha sido un auténtico infierno. He tenido que entrenar durante un mes a fondo para estar a la altura», explica el creador de contenido a este periódico.

La presentación oficial del evento no solo ha mirado al futuro, sino que también ha querido rendir tributo a la historia local. El acto ha contado con la destacada presencia de Juan García Campos, toda una institución, considerado un hito y uno de los máximos referentes históricos de los deportes de contacto tanto en Mallorca como en el resto de las Islas Baleares.

A sus 52 años, el veterano luchador ha demostrado que su pasión sigue intacta y ha lanzado un órdago que ha entusiasmado a los presentes: se ha comprometido formalmente a volver a calzarse los guantes y luchar contra un influencer si el año que viene el evento logra consolidarse y se celebra una segunda edición.

Por su parte, la vertiente institucional ha estado representada por Juan José Roig, actual presidente de la Federación Balear de Kickboxing. Durante su intervención, Roig ha querido mostrar su profundo agradecimiento al actual Ayuntamiento de Palma, destacando su imprescindible colaboración para hacer viable la compleja organización y ejecución técnica de esta cita.

«Esta vez no me quejo, como sí ocurría con el gobierno de Palma anterior, porque antes no nos cedían las instalaciones como hace el equipo de gobierno de ahora. Si no hay espacio ni infraestructura, un proyecto de esta magnitud sencillamente no es posible», ha indicado el presidente.

Finalmente, cabe mencionar el motor que impulsa toda esta maquinaria. Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Dimoniet Group, una empresa mallorquina firmemente comprometida que apuesta de manera decidida por el talento local, la promoción de la cultura deportiva y la creación de grandes acontecimientos de impacto.

Impulsando esta iniciativa desde la propia isla, la organización nace con una clara vocación de crecimiento a largo plazo. Su objetivo final es ambicioso pero firme: marcar un auténtico antes y un después en la manera de concebir, proyectar y disfrutar de los deportes de contacto en las Islas Baleares.