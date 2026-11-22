Antònia Roca figura en el número dos de la lista del Partido Popular al Congreso por Baleares y atiende a OKBALEARES justo en el ecuador de la campaña electoral del 29-N para explicar las propuestas de su partido ante la convocatoria electoral y la incidencia de las mismas en Baleares.

PREGUNTA.- Hay varios aspectos del programa del Partido Popular que tienen consecuencia directa o incidencia muy directa en Baleares, por ejemplo, ¿qué herramientas reales tendrá el Gobierno de Feijóo para cumplir la promesa de cubrir las casi mil vacantes que hay en Baleares de Policía Nacional y Guardia Civil?

RESPUESTA.- Esto es un problema muy importante que tenemos en las Islas Baleares. Faltan estos mil agentes de seguridad. Nosotros estamos muy comprometidos. Ya el presidente Feijóo, cuando vino, se comprometió a incrementar todos estos efectivos policiales porque es fundamental. Yo estos días que estoy yendo por los diferentes barrios, por diferentes zonas de nuestra isla, de nuestras islas, todo el mundo lo que te dice es que necesitamos más seguridad en la calle. Y es verdad que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo muy grande para mejorar la seguridad, pero necesitamos que el Estado ponga de su parte. Por tanto, nosotros estamos comprometidos. También pedimos esta insularidad, que es un añadido más que tenemos, que en este caso Marga Prohens ha tenido que responder a la dejadez del gobierno de Pedro Sánchez y que ella sí ha respondido para todos los efectivos y agentes que están aquí en las islas con esta deducción especial de IRPF y que esperamos que de una vez por todas también este problema añadido a la falta de efectivos, sea escuchado y tengamos unas islas seguras y podamos volver a andar por nuestras calles, por nuestra ciudad y nuestros municipios, sin tener que preocuparnos por la seguridad.

P.- ¿Que el Estado responda quiere decir poner el dinero necesario?

R.- Por supuesto que el Estado, que el próximo presidente del Gobierno, que Feijóo ponga todo sobre la mesa como ha dicho que va a hacer y que va a responder para que haya todos estos agentes y también que estos agentes tengan la posibilidad de ejercer sus funciones. Cosas que a veces se ponen en duda de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde se puede hacer cumplir la legalidad. Pues hay que poner orden en todo este circo que hay montado, en toda esta inseguridad que hay. Y yo creo que sin duda el próximo presidente pondrá orden y de una vez por todas tendremos más seguridad en nuestras calles.

P.- ¿La promesa de, ahora sí, ir a Bruselas a pedir el establecimiento permanente de Frontex en Baleares, algo que no se ha querido solicitar hasta la fecha, está dentro de los primeros 100 días del gobierno de Feijóo?

R.- Yo creo que esto es importantísimo y ya lo ha dicho el presidente. Uno de los primeros temas que hay que afrontar es la inmigración. Estamos ante una crisis migratoria que nos afecta como territorio, que nos afecta a las Islas Baleares y, sin duda, hay que ponernos a trabajar en ello. Todo este tiempo lo que se ha estado haciendo es hacer un efecto llamada y mirar hacia otro lado. Un drama que es humanitario porque no tenemos que perder de vista que cada vez más personas que vienen hacia nuestras islas pierden la vida. Hay personas que pierden la vida cada vez que hacen esta travesía. Por tanto, tenemos un drama humanitario del cual el Partido Socialista, que es muy progresista y que defiende mucho los derechos humanos, no habla de este drama para nada y es un drama. Los que cruzan también. Muchos de ellos pierden la vida. Después tenemos mafias, que son las que empujan a esta travesía, que están haciendo negocio. Hacen negocio con la dejadez del Partido Socialista. Por tanto, hay que atajar el problema. Las mafias tienen que cesar todo lo que están llevando a cabo. Y eso pasará con el Partido Popular, porque hay que actuar en origen y hay que evitar que estas mafias lleven a cabo todo este despropósito que se está produciendo. Y, por supuesto, una de las cosas que ya hemos pedido desde el Govern, desde el Consell de Mallorca, es que Frontex esté activado en nuestras fronteras. Y hay que decir que recordaréis que aquí el anterior delegado del Gobierno, el señor Rodríguez, mintió una vez más cuando nos dijo que estaban activados, que sí, que Frontex estaba actuando y nos tuvimos que enterar por Europa, que allí nadie había pedido nada y que no estaba actuando. Por tanto, sin duda tenemos que llamar a estos operativos de Europa para que defiendan nuestras fronteras y dejemos de ser la única puerta que queda abierta de toda Europa a esta migración irregular a la que estamos sometidos en las Islas Baleares.

P.- Otra decisión polémica del delegado del Gobierno anterior, pero que se mantiene con el actual y de la que el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Palma se han quejado amargamente. ¿Cuántos días después del 29-N les quedan a las carpas que hay en los puertos?

R.- Esto también es algo que se ha producido por este ambiente que estamos viviendo. Al final tendrá que ser un proceso que se vaya desmontando con todas estas medidas que hay que poner en marcha. Estábamos hablando de la activación de Frontex y también tenemos que hablar de poner en marcha reglamentos que han puesto en marcha ya todos los países de Europa, ya sean de asilo o de políticas de retorno. Y somos el único país que ha votado en contra de poner en marcha estos planes. Por tanto, seguimos siendo los únicos que mantenemos las puertas abiertas y, sobre todo, este efecto llamada con el que todo vale. No, aquí nosotros lo tenemos muy claro y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros somos unas islas que estamos abiertas a las personas que quieran venir a esta tierra a trabajar, a buscar un futuro y a buscar sus sueños. Lo que no estamos dispuestos es a recibir personas que llegan aquí y que vienen a no trabajar, que vienen a delinquir. Esto es lo que se tiene que acabar. Tenemos que saber quién viene aquí, a qué viene y para qué viene. Para precisamente todas estas carpas que tenemos a día de hoy, pues no se vuelva a producir para que no vuelvan a llegar 100.000 inmigrantes a Ceuta invadiendo una comunidad nuestra, o como están también las Islas Canarias, o como estamos nosotros, que han venido en los últimos cinco años 25.000 inmigrantes han llegado por vía marítima. Sería como juntar Campos y Capdepera. No podemos seguir así y lo que no podemos es seguir llenando de carpas, porque es que no es una cuestión, como hemos dicho siempre, de solidaridad. Es una cuestión de capacidad.

P.- Por tanto, ¿mientras no se desarrollen esos reglamentos o España se adhiera a los reglamentos que en Europa se están intentando aplicar, las carpas van a seguir ahí?

R.- Por supuesto, habrá que ponerse en marcha desde el día 1, como ha dicho el presidente Feijoo, para toda esta situación que tenemos ahora, que empezar a poner orden y empezar a tener esta migración legal ordenada. Y, por supuesto, poner en marcha todos estos procesos que tendrán que ponerse de revisar las personas que hoy aquí han venido, las que tienen trabajo, las que no, y ponerse en marcha. Será como empezar desde cero. Claro que sí, porque Pedro Sánchez lo que ha hecho todos estos años es este efecto llamada y no hablar nada de inmigración ni del drama humanitario que hay, ni de las personas que pierden la vida, ni de las personas que viven tampoco. No de cualquier manera en los lugares donde están llegando. Por tanto, habrá que ponerse a trabajar para cuanto antes acabar con esta situación, volver a la normalidad. Y sobre todo, como digo, migración tiene que seguir habiendo, pero siempre que sea legal, ordenada, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras leyes y, por supuesto, siempre ligada también a contratos de trabajo.

P.- Los que solemos preguntar, además, tenemos la mala costumbre de tener prisa en todo. Por tanto, ¿para cuándo la desaparición del IVA en los alimentos básicos? ¿En los primeros 100 días?

R.- Esto es otra de las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral, porque yo creo que es uno de los problemas que nos afectan a todos. Yo digo estos días, al final se trata de hablar de todos, de cosas que todos padecemos. Nosotros somos cuatro en casa, yo siempre digo —y solo cenamos—: ¿Y cuando vas a hacer la compra, la lista y lo que te cuesta, te parece siempre algo desorbitado, no? O me decía el otro día una persona que es que vas a por cuatro cosas y ya son 50 o 60 € y miras lo que llevas y es nada. Por tanto, esto es básico. Una de las cosas básicas es este IVA al 0% para los productos básicos, para la carne, para el pescado, una bajada de impuestos mientras los precios estén al nivel que están, porque no puede ser que las familias vivan ahogadas en su día a día. Al final, este gobierno se ha dedicado a recaudar de las familias más impuestos que nunca y estamos peor que nunca. Por tanto, esta es una de las medidas que yo creo que son importantísimas, junto a la bajada de impuestos, que se prevé también en nuestro compromiso electoral, para de algún modo hacer lo que hacemos aquí también. ¿Y qué ha hecho Marga Prohens estos años? El dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos y es la manera de dinamizar la economía y, al final, de continuar recaudando, porque aquí, a diferencia de lo que decía la izquierda, se ha continuado con todos los servicios y mejorado. Por tanto, sí estamos a favor de la reducción también de este IVA, porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos.

P.- La mayoría de lo que aparece en el programa electoral del Partido Popular son ayudas fiscales a la compra o alquiler de vivienda, además de la construcción de 1 millón de viviendas. ¿Todo esto son medidas que casan con las que ya se han puesto en marcha en Baleares?

R.- Yo creo que en materia de vivienda, que es algo muy preocupante, no todos tenemos hijos o sobrinos o amigos que viven el problema de la vivienda en primera persona y yo creo que aquí en la comunidad de las Islas Baleares se han sembrado las bases de lo que es la recuperación de todas las políticas de vivienda que durante muchos años antes no se habían hecho. Por tanto, hemos sembrado las bases. Es verdad que es un problema muy importante que, por desgracia, no se arregla de un día para otro. No tienes una varita mágica que de repente te saque todas las viviendas que necesitas, pero sí que se han sentado las bases. Yo creo que es un hecho. Somos la comunidad ahora mismo, donde los jóvenes pagan menos impuestos para acceder a una vivienda. Eso se recoge también en el programa del Partido Popular para aplicar a toda España. Por tanto, se están cogiendo medidas que se han aplicado aquí. También la hucha joven para que los jóvenes puedan ir haciendo hucha para comprar una vivienda. Aquí también se han dado los 10.000 € para compra de primera vivienda. También se establecen avales. Se trata de toda una serie de medidas que se han tomado aquí en la comunidad y que también se recogen porque aquí se han empezado a hacer los deberes. Se va notando poco a poco, pero es mucho el recorrido que se debe hacer. Ahora necesitamos llegar hasta el final. Es que Madrid nos ayude en temas que desde la Comunidad no podemos llegar, como es la Ley Antiokupación. Una ley que Francina Armengol. Dejó metida en un cajón. Está preparada porque se aprobó en el Senado y es una de las leyes que primero tendrán que aplicarse, porque los okupas tienen que estar fuera a las 48 horas.

P.- ¿Será el mismo texto que está guardado en el cajón donde lo metió Armengol o tendrá alguna modificación, o un redactado nuevo?

R.- Bueno, la ley Antiokupación fue aprobada en el Senado y el Partido Popular a continuación tenía que defenderse en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esa ley está preparada. Es una ley que está hecha y que lo que tiene ahora es que pasar todo el proceso del Congreso con todo lo que supone una ley en tramitación en el Congreso de los Diputados. Lo que está muy claro es que en el Partido Popular sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que queremos hacer y lo haremos cuanto antes. Y esa ley es importantísima, como lo es también la derogación del famoso decreto Maricarmen, que como todos sabemos, es una medida más para hacer que precisamente los propietarios que tienen que poner pisos en alquiler en lugar de ponerlos te echas para atrás porque quien quiere alquilar o poner en alquiler su casa si sabes que los que están dentro pues pueden dejar de pagarte. No solo eso, encima tú tienes que pagar la luz, el agua, que no los vas a poder echar porque no va a haber desocupación. Entonces todas estas medidas que el Gobierno de España está haciendo contra la vivienda, necesitamos que llegue el gobierno de Feijóo para sumar a las medidas que ya se han puesto en marcha desde la comunidad.

P.- Con esa ley, desde el momento que yo pongo la denuncia en el juzgado de guardia, ¿cuánto tiempo pasa hasta que los okupas están fuera?

R.- Lo que se establece es que, para empezar, los okupas puedan abandonar la vivienda en 48 horas y también si el proceso, por lo que sea se alarga, no tengas que pagar tú los gastos que ahora tienes de luz y agua. Está previsto para no cargar sobre los propietarios lo que es esta injusticia. No estamos hablando de pasar de que ahora se quedan indefinidamente en tu propia casa, con todo el gasto que esto supone de pagar los gastos y sobre todo de no cobrar un alquiler. No, que esto la izquierda nos lo vende mucho, como algo malo, malísimo, de un propietario que tiene una casa y la pone en alquiler. Y resulta que luego nos enteramos que aquí la candidata a presidir el Govern de las Illes Balears por parte del Partido Socialista resulta que tiene 40. Ahora dice que son 15, 15 viviendas que tiene alquiladas. ¿Entonces, cómo quedamos? ¿Son malos, malísimos los propietarios que alquilan sus viviendas o porque es una gran tenedora?. Porque quiero recordar que Francina Armengol dijo que a partir de diez viviendas eran grandes tenedores. Entonces nos acabamos de enterar de que ahora Rosario Sánchez es una gran tenedora que desde el Partido Popular nos parece perfecto que una persona, que una familia, que un trabajador pueda tener viviendas y las las pueda alquilar, faltaría más. Pero la hipocresía del PSOE, una vez más, se pone de manifiesto ante esta evidencia que resulta que tienen muchas casas que las alquilan mientras están poniendo trabas a la población de que alquilen, alquilen, no de que dejen sus casas a aquellos que que no puedan pagarse una vivienda. Pues se trata de establecer las bases para que las familias puedan disponer de una vivienda y ayudar a los propietarios a tener las condiciones que les aseguren que cobrarán el alquiler de esas viviendas. Tener esa seguridad y favorecer también que quieran ponerla en alquiler.

P.- 300.000 millones de euros anunciados para los próximos 15 años y así llevar a cabo en España un plan para poner al día las infraestructuras que hemos visto todos por las dos desgracias ferroviarias y a diario por como están muchas de las carreteras en la península, que deja mucho que desear. Con tanto dinero puesto para inversiones, muchas de ellas para la alta velocidad, ¿la firma de un nuevo convenio ferroviario y un convenio de carreteras están más cerca o más lejos o se va a llevar el AVE todo el dinero otra vez?

R.- A diferencia del gobierno de Pedro Sánchez, que no se ha querido sentar porque desde el Govern se le han enviado cartas para sentarse, para hablar de tener un régimen fiscal en condiciones para las Illes Balears, que vaya mucho más allá del 2028, porque está a punto de caducar un régimen que tiene que tener en cuenta, por supuesto, nuestra insularidad, cosa que Pedro Sánchez incluso quería bajar la parte que condiciona la insularidad en este régimen fiscal. Nosotros tenemos una realidad que es la que es, que vivimos en unas islas y eso no tiene que suponer tener menos oportunidades, porque cuando nosotros vamos a comprar unos tomates, estos tomates en el lugar de origen valen lo mismo para todos. Pero a medida que estos tomates van avanzando hasta llegar a Mallorca y ya no digo a Menorca, Ibiza o incluso más, se va incrementando el precio y lo que hemos estado viendo es que estos ocho años se incrementa ncada vez más las diferencias entre las comunidades. Incluso hemos visto que se favorece unas comunidades más que otras por unos cuantos votos. Esto se tiene que acabar, se tiene que mirar por la igualdad del Estado y de todos los españoles. Y el presidente Feijóo, el futuro presidente del Gobierno dijo muy claro que habrá un régimen fiscal especial para Baleares que tenga en cuenta la insularidad, un régimen fiscal y un convenio de carreteras, porque estos 350 millones que volaron, nos los robaron a todos los mallorquines del convenio de carreteras para mejorar las carreteras de nuestras islas.

Por otro lado, se tiene que recuperar, se tiene que conseguir ,la cogestión aeroportuaria. Una cogestión que Pedro Sánchez hace unos pocos días hablaba de dar la Cataluña, pero a las Islas Baleares no, pero Alberto Núñez Feijóo estuvo aquí hace una semana y se comprometió. Se comprometió a que las Islas Baleares tendrán voz en las infraestructuras aeroportuarias, tendrán voz en su gestión aeroportuaria. Porque no puede ser. No puede ser que los que hablan de que estamos saturados, que son el Partido Socialista, mientras hablan esto, resulta que AENA está ampliando los aeropuertos. Cómo puede ser otra vez más la hipocresía de la izquierda con Alberto Núñez Feijóo y se comprometió aquí en Palma, a diferencia, por cierto, de Sánchez, que vino y no habló absolutamente nada. No habló de nada que influya las Islas, pero tampoco habló de este tema tan importante para nuestra economía y para el bienestar de nuestras islas, pues también se conseguirá porque así se ha comprometido.

P.- Un programa electoral es un largo catálogo de propuestas sobre un papel que se defiende hasta el día de las elecciones. Y la experiencia histórica nos dice que a la hora de verdad ya veremos si se cumple o no. ¿Por qué Feijoo sí?

R.- Yo creo que estamos en un momento crucial y estamos en un momento en que tenemos que decidir qué pasa en nuestro país. Son unas elecciones además que no van ya de si alguien me cae bien, si alguien sonríe más o a mamás como dice el Partido Socialista. Yo creo que es el momento de dejar atrás la mentira, la la decepción, la incoherencia, la corrupción y es el momento ahora de pasar a la gestión y a la decencia. Es un momento decisivo para volver a estar orgullosos de la nación, de lo que hemos sido como españoles. Y yo creo que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo ahora mismo es el presidente que muestra esa confianza, esa posibilidad de gestión, porque le avala todo lo que ha hecho durante los años de presidente, por ejemplo, en Galicia y también como Partido Popular. Yo creo que nos avala todo el trabajo que hemos hecho aquí, las Islas Baleares, que llevamos tres años y medio gobernando y si algo siempre hemos dicho es de hablar a nuestros ciudadanos, de saber las cosas como son y sobre todo yo creo que hemos cumplido con nuestra palabra, hemos dado una vuelta a nuestras islas, hemos puesto en marcha las medidas con las que nos comprometimos. Yo creo que ahora mismo el Partido Popular es el partido que puede volver a generar confianza en nuestro país. Es un programa que trata los problemas que nos preocupan a todos, todos los días y sobre todo, que estamos dando propuestas claras para autónomos, para emprendedores, para la inmigración, para la seguridad, para la vivienda, para la educación, para que vuelva la pena otra vez esforzarse. Porque nos han vendido estos ocho años que esforzarse no vale la pena ni en el cole, ni en casa, ni trabajando. Y yo creo que ahora mismo esa confianza y esa última oportunidad única es la que representa ahora mismo Alberto Núñez Feijóo y el partido Popular.

P.- Repasando el programa electoral del Partido Popular, escuchándola a usted, aparecen muchas propuestas que cuestan mucho dinero junto a muchas bajadas de impuestos. ¿Cómo se paga todo esto?

R.- Para para empezar, nosotros tenemos que decir, a diferencia de lo que decía la izquierda, por ejemplo, es que cuando nos presentamos nosotros aquí en las Islas Baleares, hace tres años y medio que decíamos que habría una bajada de impuestos y la izquierda siempre nos decía: no vais a poder mantener los servicios públicos. Se ha demostrado aquí en esta comunidad que los ciudadanos se han ahorrado más dinero que nunca, que hay más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y esta comunidad funciona igual que siempre o mejor, porque se ha invertido más que nunca en infraestructuras educativas. Se ha invertido más que nunca en sanidad, se han hecho inversión en trenes, se han hecho inversión en muchísimas cosas, por tanto se recaudando menos de los ciudadanos. Pero la economía funciona, la comunidad recauda y por tanto los servicios públicos están garantizados. Es que de esto se trata, gestionar, de hacer que las familias puedan ser independientes, de que puedan desarrollar su proyecto de vida y de que precisamente las infraestructuras estén preparadas y estén a punto. Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado más impuestos que nunca. Es que tenemos la contrapartida. Estoy diciendo que aquí hemos recaudado, hemos bajado impuestos de los ciudadanos, pero hemos recaudado más y hemos mejorado infraestructuras. El Gobierno de España ha recaudado más de los ciudadanos porque ha subido todos los impuestos y las infraestructuras están peor que nunca. Y ni falta decir las infraestructuras ferroviarias y las desgracias que hemos tenido que ver por falta de este mantenimiento. Por tanto, yo creo que lo que falta es gestión y la gestión la va a sacar el Partido Popular con esa confianza y con ese saber hacer de gestionar los recursos públicos.

P.- ¿Como se garantizará el futuro de las pensiones?

R.- Aquí hay un aspecto también que siempre se nos dice el Partido Popular y que la izquierda utiliza mucho en época electoral. Y es que el Partido Popular va a quitar las pensiones y en el Partido Popular lo hemos dicho por activa y por pasiva. Vamos a asegurar las pensiones porque es justo. Una persona que ha trabajado toda su vida, pues que siga manteniendo después y tenga aseguradas estas pensiones. Es más, hemos dicho que las vamos a actualizar también y que además vamos a asegurar que los jóvenes que ahora están trabajando también puedan acceder a todas estas pensiones. Nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer cuando gobernemos y mostraremos cómo es y que se trata de hacer muchos cambios a nivel global, a nivel de gestión, que van a permitir que la economía funcione, que el Estado tenga ingresos y que por tanto se van a asegurar el pago de estas pensiones.

P.- Voy a terminar con un clásico. No sé si tiene presente que tras Jaume Matas (2000-2003) no ha vuelto a ver un ministro de Baleares. ¿A qué huele esto ahora?

R.- Yo creo que ahora estamos en el momento de llegar con los mejores resultados en el 29 de noviembre. Creo que tenemos esta oportunidad única de escuchar la voz de las Islas Baleares en el Congreso. Después de ocho años en los que se nos ha escuchado poco o nada y además no se nos ha ayudado y nos han puesto más trabas que otra cosa. Por tanto, yaocreo que es un momento único para que todos los mallorquines que el próximo 29 de noviembre vayan a votar, a depositar la papeleta que yo creo que alguien ahora puede ganar a un gobierno del Partido Socialista y esa es la papeleta del Partido Popular. Cuanto mejores sean los resultados del Partido Popular, mejor también será la voz de las Islas Baleares que podamos llevar allí las propuestas que, como hemos dicho, nos afectan a todos. Que sea una mejor insularidad, que nos escuchen en la cogestión de los aeropuertos, arreglar el tema de vivienda, la inmigración y la seguridad. Por tanto, yo creo que es la papeleta más útil para que la voz de los ciudadanos de Baleares se escuchen de una vez por todas en Madrid.

P.- ¿Siempre mejor con un ministro o ministra?

R.- Pero eso ya se verá a partir del 29 de noviembre.