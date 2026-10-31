Iba puesto hasta las cejas: acaba cruzado en una curva de Palma tras sufrir una intoxicación por drogas

Un conductor de 52 años acabó protagonizando un peligroso episodio en Son Ferriol (Palma) después de sufrir una reacción adversa por el consumo de drogas mientras circulaba al volante. El hombre, que presuntamente iba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, terminó con su vehículo atravesado en medio de una curva de la avenida del Cid, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 13.30 horas, cuando la Sala del 092 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un turismo detenido en mitad de una curva y de un conductor que se encontraba en un estado de gran alteración.

Según el testimonio de una motorista que circulaba detrás del vehículo, el hombre había estado conduciendo de manera errática, haciendo constantes zigzags hasta que terminó quedándose cruzado en la calzada.

La situación fue todavía más preocupante cuando varios ciudadanos se acercaron para comprobar qué le ocurría. El conductor estaba completamente fuera de sí, golpeándose el pecho y la cara de forma descontrolada. Ante el riesgo de que continuara haciéndose daño, varios testigos consiguieron sacarlo del coche y sujetarlo en el suelo hasta la llegada de los agentes.

Cuando la patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma llegó al lugar, encontró al hombre muy agitado, gritando frases incoherentes y golpeándose violentamente la cabeza contra el pavimento. Los policías tuvieron que reducirlo físicamente para evitar que siguiera autolesionándose.

La pareja sentimental del conductor, que también se encontraba en el lugar, descartó que se hubiera producido alguna agresión contra ella o contra otras personas. Según explicó a los agentes, ambos habían estado consumiendo sustancias estupefacientes en Son Banya y el hombre sufrió una reacción adversa mientras conducía.

Una ambulancia medicalizada del 061 atendió al afectado y confirmó que presentaba un cuadro compatible con una grave intoxicación por sustancias psicotrópicas. Es decir, que iba puesto hasta las cejas. Debido a su estado, fue trasladado de urgencia e ingresado en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

La gravedad de la situación impidió que los agentes pudieran realizarles en ese momento las pruebas de alcohol y drogas. Por ello, la Policía Local de Palma ha solicitado la correspondiente autorización judicial para practicarle análisis toxicológicos en el centro hospitalario.

La Policía Local ha instruido diligencias judiciales contra el hombre, de nacionalidad española y 52 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas. El conductor quedó investigado, aunque no detenido, mientras que el vehículo fue entregado a su pareja. Las diligencias ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

El episodio pudo acabar con consecuencias mucho más graves de no ser por la rápida intervención de los ciudadanos que auxiliaron al conductor y evitaron que continuara golpeándose antes de la llegada de los servicios de emergencia.