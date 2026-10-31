Qué es Blocus, cómo se organizan y en qué ciudades están convocados los disturbios en España y el resto de Europa

De las redes sociales a los escaparates saqueados y las barricadas en llamas. Bajo el nombre de Blocus se han difundido en los últimos días llamamientos para provocar disturbios en distintas ciudades. Tras la violencia registrada el pasado sábado en Barcelona, las nuevas convocatorias para este 31 de octubre han llevado a reforzar la seguridad y a blindar comercios en varios puntos de España.

La Guardia Civil ha detenido en Picaña (Valencia) al considerado presunto fundador e impulsor de Blocus en España. Una jueza de Torrent ha decretado este sábado su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

De TikTok a los grupos cerrados

Blocus no se presenta únicamente a través de una cuenta. Según explicaron expertos policiales en inteligencia consultados por OKDIARIO, funciona mediante una red de perfiles anónimos que difunden carteles y vídeos, algunos creados poco antes de las convocatorias.

TikTok sirve como escaparate para extender los mensajes. Desde allí, enlaces y códigos QR dirigen a grupos de WhatsApp y Telegram, donde se concretan los llamamientos. Algunos canales han llegado a reunir a centenares de personas.

Los investigadores consultados por este diario advertían de que no se puede atribuir a una única organización la autoría material de todos los disturbios. Sí consideran que las cuentas y la etiqueta han servido para multiplicar las convocatorias y trasladar a los participantes a canales privados.

La investigación trata de esclarecer quién promueve estos llamamientos y qué relación existe entre las distintas cuentas. La detención del presunto impulsor en España no acredita por sí sola que todas las convocatorias respondan a una única estructura.

Ciudades blindadas

Barcelona

Los mensajes difundidos antes de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona indicaban que se acudiera de negro, con el rostro cubierto y, a ser posible, con material pirotécnico.

Los incidentes dejaron imágenes de comercios saqueados, barricadas incendiadas y enfrentamientos con los Mossos en el entorno de la plaza de Cataluña. Los agentes intervinieron, entre otros objetos, piedras, espráis, pasamontañas y material pirotécnico. El balance fue aumentando con el avance de las investigaciones hasta situarse en 133 detenidos y más de 600 identificados. En el primer recuento policial, más de la mitad de los arrestados eran menores.

La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, explicó que la policía seguía la difusión de las convocatorias y trataba de identificar a quienes estaban detrás. Según las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, los participantes no respondían necesariamente al patrón de un colectivo organizado: podían reunirse en grupos pequeños, dispersarse y volver a actuar en otros puntos.

Una semana después de aquellos altercados y ante los nuevos llamamientos, los Mossos han activado en Barcelona un dispositivo de nivel 4, el máximo previsto para movilizaciones en la vía pública. Los agentes realizan identificaciones y controles preventivos en el entorno de la plaza de Cataluña.

A las 17:00 horas, la policía mantiene furgones en los accesos a la plaza y en puntos como el paseo de Gracia, el Portal del Ángel y la plaza de Urquinaona. También hay patrullas a pie que recorren la zona para detectar posibles indicios relacionados con la convocatoria.

Como medida preventiva, Transports Metropolitans de Barcelona ha cerrado varios vestíbulos de las estaciones de metro de paseo de Gracia, Arco de Triunfo y Urquinaona.

El Ayuntamiento ha cerrado también 30 estaciones del servicio de bicicletas Bicing en Ciutat Vella, el Ensanche y Gracia. Está previsto que reabran progresivamente desde el domingo. En zonas como la plaza de Cataluña, el paseo de Gracia y la Diagonal, algunos negocios han cubierto sus escaparates con madera y barreras metálicas.

Madrid

Las precauciones se extienden a otras ciudades. En Madrid, establecimientos de la Gran Vía, la calle Montera y la Milla de Oro también han protegido sus fachadas. El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo de 1.700 policías municipales durante estas fechas, en coordinación con la Policía Nacional.

Valencia

En Valencia, numerosos comercios del centro han bajado la persiana este sábado por la tarde después de proteger sus escaparates con tablones de madera. Las tiendas habían abierto por la mañana, pero hacia las 16:00 horas muchas ya habían cerrado ante los llamamientos a provocar disturbios y saqueos.

También han cerrado los cines Lys y el Teatro Olympia, que han aplazado los espectáculos previstos para este sábado. «Nos hacía mucha ilusión compartir esta noche con vosotros, pero la seguridad del público y del equipo es lo primero», han comunicado.

La alcaldesa, María José Catalá, ha recomendado evitar el centro, especialmente con niños. El dispositivo de seguridad, activo desde el viernes, permanecerá hasta primeras horas del domingo y cuenta con efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Bomberos y seguridad privada.

La Policía Local ha duplicado el dispositivo que tenía previsto inicialmente para la noche de Halloween. Por parte de la Policía Nacional participan agentes de la Unidad de Intervención Policial, brigadas de la Comisaría Provincial y la Unidad Aérea. En las inmediaciones de la plaza de toros se han desplegado varios furgones policiales.

Bilbao

En Bilbao, algunos establecimientos también han cubierto sus escaparates con paneles de madera ante posibles altercados.

Mallorca

Por su parte, en Palma, una convocatoria celebrada entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado se ha saldado con nueve menores detenidos y unas 200 personas identificadas. Según fuentes policiales, los incidentes fueron leves y no se registraron daños personales ni materiales. El dispositivo se mantiene para esta tarde y noche.De Francia al resto de Europa

La amenaza se extiende por Europa

Las movilizaciones en Francia contra el encarecimiento de la vida han terminado en algunos casos con graves disturbios. Los mensajes difundidos bajo la marca Blocus han llamado a replicar las escenas de violencia registradas en las calles francesas.

También se han producido incidentes en Italia. En Milán, una concentración derivó en saqueos, barricadas y enfrentamientos con la policía. Las autoridades italianas reforzaron después la vigilancia ante nuevas protestas.

Además, se han localizado cuentas que difundían convocatorias bajo el nombre Blocus para el 31 de octubre en países como Francia, Alemania o Italia. Los expertos consultados señalaban que, con la información disponible, no podía determinarse si existía coordinación entre todas ellas.

Prisión para el presunto impulsor

El joven de 20 años detenido en Picaña está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a incitar a cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños. Los investigadores lo relacionan con la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban acciones.

En los últimos días también han sido detenidos otros jóvenes por su presunta relación con llamamientos a provocar altercados. Entre ellos figura un menor de 17 años en Valencia, señalado como creador de canales en los que se instaba a saquear comercios. La Fiscalía de Menores acordó su internamiento cautelar.