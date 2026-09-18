Fernando Alonso se aferra al proyecto de Aston Martin y Adrian Newey: «Soy optimista de cara al futuro»

Fernando Alonso y Pedro de la Rosa han hablado sobre el proyecto de Aston Martin. Durante el GP de España de F1 en Madring, el embajador de la escudería habló con OKDIARIO sobre el futuro del asturiano, donde ya advirtió que había que esperar, ya que el bicampeón del mundo quiere ver el alcance de los cambios de la próxima temporada. En la charla para el canal de Youtube oficial de Aston Martín, el piloto confirma la información que el actual comentarista le comunicó a este periódico.

Las cosas no están siendo fáciles para los de Silverstone. Sin embargo, el potencial sigue siendo muy alto con figuras como Adrian Newey y Honda al mando. El ovetense señala que tendrá que esperar para ver resultados, pero todavía tiene expectativas de volver a lo más alto : «Ha sido un inicio complicado, pero no porque la gente no haya trabajado para mejorar la situación. Fue solo un tema de tiempo. Así que sí, soy optimista de cara al futuro».

Alonso sigue demostrando una increíble capacidad de resiliencia y ambición a sus 45 años. Pese a haberlo ganado todo y estar ante un momento complicado, parece que su retiro del Gran Circo aún está lejos, ya que todavía confía en el proyecto: «Tenemos gente muy talentosa, tenemos las mejores instalaciones, tenemos la motivación para ser competidores en el futuro».

El asturiano resalta que la mentalidad es clave para convertirse en campeón del mundo. Además, indica que debe aprovechar esta situación para seguir mejorando el coche de Silverstone: «No hay una receta mágica. Cuando las cosas van mal, tienes que digerir el momento, usarlo para ser mejor en la siguiente oportunidad y convertirlo en motivación para ser un equipo mejor y más fuerte».

Aston Martin y Honda necesitan un punto de inflexión

La paciencia de Alonso tiene un límite. La escudería tiene que empezar a conseguir resultados si quiere retener al asturiano. Honda es uno de los grandes señalados después de que su unidad de potencia no cumpliera con las expectativas. El fabricante japonés venía de firmar una etapa gloriosa con Red Bull, pero sigue aumentando su deuda histórica con el bicampeón del mundo.