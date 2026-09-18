Raphinha jura amor eterno al Barcelona: «Pienso renovar y ojalá acabar mi carrera aquí»

Raphinha ha jugado amor eterno al Barcelona y eso, actualmente, es una de las mejores noticias que puede recibir cualquier aficionado culé. El brasileño, en su nuevo rol de ‘9’, está siendo el máximo goleador de las grandes ligas de Europa. Ya suma 11 dianas en los siete partidos de temporada hasta el momento y este viernes ha declarado su intención de «renovar» su contrato y vestir de azulgrana hasta que terminen sus días en el fútbol.

Su vínculo con el Barça se extiende hasta 2028, pero Raphinha quiere seguir mucho más en el Camp Nou. «Pienso renovar. Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría, pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato. Y ojalá acabar mi carrera aquí, sin tener que ir a otro sitio», dijo el brasileño a RAC 1.

Los elogios al jugador se suceden en las últimas semanas, y es que su irrupción en la punta del ataque del Barcelona ha sido brutal cuando más lo necesitaba su equipo sin poder fichar un ‘9’. Hansi Flick es su primer admirador: «En las dos últimas temporadas, empezábamos la presión con el 9 y él tiene ese hambre y mentalidad. Está a un nivel muy alto. No sólo mete goles, también defiende. Empieza bien la presión. Como capitán, va por delante y los demás le siguen».

Flick y Deco, ‘locos’ con Raphinha

Deco también se rindió públicamente a Raphinha: «Es feliz aquí y eso es importante. El míster le ha sacado el máximo rendimiento con su gestión emocional. Le veo muy bien. Estamos siempre atentos a nuestros jugadores para que no nos pillen por sorpresa las renovaciones… y después tenemos la meritocracia, que haya equilibrios de contratos y que no haya problemas».