Detenido en Alicante uno de los 12 fugitivos más buscados en Reino Unido: un ex actor que estafaba a principiantes

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Orihuela Costa (Alicante) a Philip Barry Foster, un ex actor británico de telenovelas de 51 años, que formaba parte de la lista de los 12 fugitivos más buscados en el Reino Unido y el segundo de esa misma relación capturado en la provincia de Alicante. Sobre el detenido pesaba una orden de búsqueda y captura emitida desde Reino Unido, donde tiene pendiente una pena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Actualmente, se está tramitando su extradición.

El momento de la detención, practicada con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, es el que puede verse en el vídeo que ilustra la información. En él, se observa la entrada de los agentes en el domicilio en que se ocultaba el detenido. Y como los agentes lo escoltan luego, ya esposado, camino de las dependencias del Instituto Armado.

Según la National Crime Agency, la principal organización policial del Reino Unido para combatir el crimen organizado, Philip Barry Foster fue condenado después de que una investigación de los servicios de inspección y consumo de aquel país revelase que convencía a sus víctimas de que podían ganar dinero como modelos profesionales, estafándoles importantes sumas de dinero «a cambio de fotografías digitales de mala calidad» que no servían para obtener esos trabajos.

Se da la circunstancia de que el Ministerio del Interior pidió el pasado mayo la colaboración ciudadana para localizar, precisamente, a 12 de los criminales británicos más buscados en una operación conjunta con la citada National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la organización independiente Crimestoppers, tal como entonces publicó OKDIARIO.

Las autoridades tenían sospechas de que estos prófugos se escondían en nuestro país, por lo que lanzaron un llamamiento urgente pidiendo colaboración ciudadana para dar con su paradero. Los investigadores pusieron su radar en las costas mediterráneas y los archipiélagos, en concreto, en Marbella, Málaga, Alicante y Tenerife. El cuarto de esa lista era Phipil Barry Foster.

Al fugitivo se le han intervenido en el momento de su detención 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos, por lo que a los cargos que ya pesan sobre él se le atribuye otro de presunta falsedad documental.