Narcos, asesinos y violadores: piden colaboración para localizar a los criminales británicos que se esconden en España

El Ministerio del Interior ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a 12 de los criminales británicos más buscados en una operación conjunta con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la organización independiente Crimestoppers. Las autoridades tienen sospechas de que estos prófugos se esconden en nuestro país, por lo que han lanzado un llamamiento urgente pidiendo colaboración ciudadana para dar con su paradero.

La Operación Captura ha fijado su radar en las costas mediterráneas y los archipiélagos, en concreto, en Marbella, Málaga, Alicante y Tenerife. Cabe destacar que todos son varones con un historial de delitos de «especial gravedad», como narcotraficantes, asesinos y violadores. Los investigadores barajan la hipótesis de que estos 12 individuos han buscado refugio en regiones que cuentan con una alta concentración poblacional de residentes británicos para intentar pasar desapercibidos.

Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de Interior, ha dejado claro el objetivo durante la presentación del operativo este jueves en Alicante: «Perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas. España y el Reino Unido son un ejemplo consolidado de cooperación».

Los 12 criminales más buscados

La Policía pide la máxima difusión y colaboración ciudadana para identificar a estos peligrosos criminales que, de forma probable, utilicen identidades falsas. Esta es la lista difundida por las autoridades:

Simon Dutton (49 años): narcotraficante. Acusado de importar cantidades masivas de cocaína y blanquear capitales. Señas de identidad: tatuaje con el nombre Rachel en el brazo izquierdo y cicatrices en barbilla, mano izquierda y pierna derecha. Kevin Thomas Parle (45 años): asesino. Se le busca de forma insistente por los asesinatos de Liam Kelly (2004) y Lucy Hargreaves (2005). Tiene el pelo rojo y posibles vínculos con el sur de España. Derek McGraw Ferguson (62 años): asesino. Buscado por matar a Thomas Cameron en Glasgow en el año 2007. La Policía británica ha difundido imágenes con una simulación de envejecimiento facial para facilitar su reconocimiento. Philip Barry Foster (50 años): estafador condenado a ocho años y medio de cárcel por fraude y blanqueo. Engañaba a sus víctimas cobrando fuertes sumas por fotos de baja calidad con la falsa promesa de introducirlas en el mundo del modelaje. Charlie Salisbury (34 años): suministrador de cocaína y blanqueador. Muy reconocible por llevar un tatuaje de una carpa koi y un dragón a lo largo de todo el brazo y en la parte inferior de la pierna derecha. Alexsandr Kuksov (23 años): implicado en una potente red de crimen organizado que blanqueó millones de libras en apenas dos meses a finales de 2022. Dean Eighteen (48 años): buscado por reclamaciones falsas y millonarias de reembolsos de IVA a través de empresas instrumentales. Escapó de su país a principios de 2019. John Rocks (37 años): delincuente sexual, acusado de cometer múltiples abusos durante la última década (2012-2022). Podría estar en Alicante. Spencer Dillon Lamb (33 años): narcotraficante. Destaca por tener múltiples tatuajes en cabeza, cuello, brazos y abdomen, además de una visible cicatriz bajo su ojo izquierdo. Francis David Parker (40 años): supuesto lugarteniente de un peligroso grupo mafioso, encargado de dirigir a los «mensajeros» de la droga y recaudar los beneficios criminales. Matthew Purves (41 años): alto mando de una red de suministro de cocaína en el Reino Unido. Mide 1,83 y se cree que ronda el sur de España. Liam Michael Murray (34 años): ligado al tráfico de cocaína y cannabis. Las autoridades sospechan que podría estar escondido en la provincia de Alicante.

Piden colaboración ciudadana

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan el total anonimato a cualquier ciudadano que facilite una pista. Se puede contactar directamente con el 091 (Policía Nacional) o el 062 (Guardia Civil). Además, la asociación Crimestoppers ofrece un canal de denuncia totalmente confidencial en su página web, asegurando que «no piden datos personales y no hay represalias».

Desde que arrancaron estas campañas hace dos décadas, el nivel de éxito es rotundo. De los 111 criminales denunciados públicamente en este formato a lo largo de 20 años, 98 ya están entre rejas. Sólo desde el año 2019, la estrecha colaboración bilateral ha permitido la captura de 254 fugitivos británicos en suelo español (86 de ellos en Málaga y 54 en Alicante).

Rob Jones, alto mando de la NCA británica, ha lanzado una dura advertencia a los criminales que aún siguen en libertad: «España no es un refugio seguro para fugitivos. Si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia».