‘MasterChef Celebrity Legends’: lista confirmada de concursantes

La 1 de Televisión Española ha presentado, de manera oficial, una de sus apuestas más fuertes de la temporada. Con el objetivo de innovar, los altos cargos de la cadena han presentado una nueva versión de uno de sus formatos más exitosos. Y es que, tras años de emisión, por fin veremos a algunos de los pesos pesados de temporadas anteriores de MasterChef reunidos en un mismo plató. Una nueva versión del icónico formato de cocinas que ha sido bautizada con el título de MasterChef Celebrity Legends. Una apuesta muy interesante que comienza este 7 de septiembre.

Tal y como se ha presentado, los chefs que se pondrán al mando serán los mismos que los de la última temporada de MasterChef. De esta manera, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, que ha sido la última miembro del jurado en incorporarse tras la marcha de Samantha Vallejo-Nágera, serán los encargados de valorar los cocinados. Así pues, según han revelado, el ganador de la edición será premiado con 75.000 euros. Eso sí, dicha cifra irá a parar a la ONG que se decida. Pero, lejos de quedar aquí, parece ser que, en cada programa, se pondrán en juego 4.000 euros. De esta manera, el aspirante que mejor cocine tendrá la oportunidad de donar ese dinero a una ONG.

Lista de concursantes confirmados de ‘MasterChef Celebrity Legends’

Esta nueva apuesta por parte de RTVE promete no dejar indiferente a nadie; de eso no cabe duda. Y es que, además, la lista de concursantes confirmados llega pisando fuerte. Realizamos un repaso por los protagonistas que se pondrán el delantal en esta nueva edición.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’

Hijo del torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, es una figura que se ha hecho conocida en España por su carrera profesional y su paso por diversos formatos televisivos. Su primera vez en MasterChef Celebrity fue en el 2016.

Anabel Alonso

La actriz se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en una de las más conocidas de la pequeña pantalla. Además de haber trabajado para grandes directores como Pedro Almodóvar, también ha formado parte del elenco de series legendarias como Siete vidas, La familia Mata y Amar es para siempre. Todo ello sumado a su paso por diferentes programas de humor.

Edu Soto

El humorista no deja nunca indiferentes a los espectadores durante su paso por algún formato televisivo. Recientemente, el público ha tenido la oportunidad de verle en Maestros de la Costura Celebrity y Tu cara me suena. Una carrera profesional que ha crecido con los años y que le ha otorgado experiencia en musicales y obras de teatro.

Bibiana Fernández

Actriz, presentadora y colaboradora de televisión, inició su carrera profesional a finales de los años 70. Su humor y esencia propia le han ayudado a simpatizar siempre con el público. De hecho, también llegó a trabajar con el director Pedro Almodóvar.

Juan Betancourt

El popular modelo es conocido por haber sido la imagen de prestigiosas marcas del mundo de la moda. Su primer paso por MasterChef Celebrity tuvo lugar en el 2017.

Paz Vega

Considerada como una de las actrices españolas más reconocidas a nivel internacional, obtuvo el Goya a Mejor Actriz Revelación y el Chopard a Mejor Actriz en Cannes. Ahora, se ha adentrado como directora en el medio audiovisual.

Santiago Segura

Actor, director, guionista, productor, presentador y actor de doblaje, es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Ganó su primer Goya por Perturbado; ha sido director y protagonista de las taquilleras sagas de Torrente y Padre no hay más que uno.

Florentino Fernández

Humorista, actor, doblador y presentador, es conocido como «Flo». Siempre ha formado parte del mundo del espectáculo y el humor. Una carrera profesional muy exitosa que le ha abierto las puertas a formatos como Tonterías las justas, Me resbala, El Desafío o Got Talent España y Tu cara me suena.

Juanjo Ballesta

Lleva forjando una carrera profesional como actor desde que tenía ocho años. Una carrera profesional que le ha llevado a formar parte del elenco de ficciones como Querido maestro, Compañeros o Famosos y compañía. Además, ganó el Premio Goya al Mejor Actor Revelación con El Bola.

David Bustamante

El icónico y popular cantante se dio a conocer tras su paso por Operación Triunfo en el 2001. Desde entonces, se ha labrado una carrera profesional con la que ha presentado al mundo 12 álbumes de estudio. Además, ha participado en varios programas de talentos a nivel televisivo.

María Escoté

La diseñadora aterriza en MasterChef Celebrity Legends con ganas de darlo todo. Su talento para la moda ha conquistado a celebridades de la talla de Beyoncé, Zendaya, Katy Perry, Miley Cyrus o Rosalía, entre muchas otras. Asimismo, en el 2014 lanzó al mundo su tienda online.

Marina Rivers

Conocida en plataformas como TikTok, es considerada como una de las influencers con más seguidores de nuestro país. Está graduada en Derecho y Economía, y ha aparecido en varios programas televisivos.

Ruth Lorenzo

La cantante y compositora dio sus primeros pasos hacia el éxito en Factor X UK. Una aventura televisiva que la llevó a conectar con el público y a realizar conciertos por todo el mundo. Además, en el 2014, representó a España en Eurovisión con el tema Dancing in the rain.

Mala Rodríguez

Pionera del hip hop en español al fusionar rap, flamenco y música urbana, regresa a MasterChef de la mano de esta nueva edición. Es una de las raperas españolas con más ventas de la industria musical.

Pocholo

Se hizo muy popular en la parrilla televisiva española por su paso por diversos programas de la prensa del corazón. Habla cuatro idiomas y es fundador de la empresa de vehículos eléctricos Scoobic.