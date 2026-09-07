‘MasterChef Celebrity Legends’: horario y cómo ver el estreno (online y tv)

El mes de septiembre ha llegado y, con ello, la nueva temporada televisiva. Las principales cadenas de nuestra televisión comienzan a calentar motores de cara a la temporada 2026/2027 y en La 1 de Televisión Española no iba a ser menos. Así pues, tal y como ya han ido avisando, concursantes icónicos de MasterChef han regresado a las cocinas para dar forma a una edición legendaria. Nuevas aventuras y nuevos retos con celebridades que ya conocemos de otras ediciones. Pequeños detalles que darán forma a MasterChef Celebrity Legends. Un programa que promete no dejar indiferente a nadie y cuyo estreno es inminente.

Así pues, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja volverán a ser los chefs y, por ende, los miembros del jurado que se pongan al mando de la edición. Una aventura entre fogones donde las risas prometen no faltar en ningún momento. Y es que, la organización ya ha presentado a los concursantes oficiales y la elección no ha podido ser mejor. Paz Vega, David Bustamante, Marina Rivers, Santiago Segura, Manuel Díaz El Cordobés, María Escoté, Pocholo, Ruth Lorenzo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Florentino Fernández, Mala Rodríguez, Juanjo Ballesta, Edu Soto y Juan Betancourt serán los protagonistas de la edición.

Horario y cómo ver el estreno de ‘MasterChef Celebrity Legends’

Tal y como se ha presentado de manera oficial, MasterChef Celebrity Legends comienza su aventura en La 1 de Televisión Española este 7 de septiembre. Un primer programa que comenzará después de la emisión habitual de La Revuelta, popular formato presentado por David Broncano. Por lo tanto, en el caso de que este programa no se alargue algunos minutos de más, el inicio oficial es a las 22:50 h, una hora antes en las Islas Canarias.

Para poder ver este primer programa de MasterChef Celebrity Legends, será necesario tener sintonizada en la televisión el canal de La 1 de Televisión Española. Pero, en el caso de no poder verlo, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de RTVE Play, el público tiene la oportunidad de ver este gran estreno en directo o en diferido. Pues permite la opción de ver el programa en otro momento.

Así pues, con este movimiento, RTVE planta cara a sus principales competidores en el prime time de los lunes. Pues, de manera simultánea, la audiencia también tendrá otros estrenos. En Telecinco, el público será testigo del inicio de la primera temporada de La isla de las tentaciones y en Antena 3 sucederá lo propio con En tierra lejana, la aclamada producción turca. Sin lugar a dudas, un inicio de temporada bastante cargadito en la parrilla televisiva.