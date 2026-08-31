Un incendio calcina los estudios de ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la costura’

El grupo de RTVE ha sido conocedor de una terrible noticia. Tal y como se ha informado de manera oficial, las instalaciones del complejo audiovisual de NonStop Studios, ubicado en la calle Vereda Catarranas del municipio madrileño de Fuente el Saz del Jarama, han sido arrasadas por las llamas. Afortunadamente, solamente ha habido daños materiales y nadie ha resultado herido. Pero el edificio donde se grababan programas como MasterChef y Maestros de la costura, formato que se ha estado emitiendo hasta hace muy poco, ha sido devorado por el fuego. Un terrible suceso que comenzó, supuestamente y según citan varios medios de comunicación, a las 11:40 de la mañana del sábado 29 de agosto.

El cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid fue alertado de este incendio en esta zona de la ciudad, por lo que acudieron rápidamente para apagar las llamas. Asimismo, el equipo llegó al lugar y se encontró con un fuego descontrolado por todo el edificio. Por lo tanto, con diez dotaciones, procedieron a sofocar las llamas. Una labor muy extenuante que les llevó horas y por la que necesitaron el apoyo activo de efectivos del Grupo Especial de drones.

El plató de ‘MasterChef’ se salva, por poco, de un desastre mayor

Según informan, la peor parte del siniestro tuvo lugar en la zona de oficinas y en el Estudio 2. Y es que, como comentábamos en líneas anteriores, en estas instalaciones se grababa Maestros de la costura. Asimismo, afortunadamente, no había nadie dentro del edificio en el momento en el que se produjo el incendio. El plató de MasterChef también se vio afectado, pero los bomberos lograron apagar las llamas a tiempo.

La edición de MasterChef Celebrity Legends ya está grabada y preparada para emitir por lo que no sufrirá ningún retraso para su emisión. Las cocinas donde los aspirantes realizan sus cocinados no han sido dañadas, pero el resto del edificio sí que se ha visto afectado, por lo que habrá que esperar para saber cómo afecta a las próximas ediciones. Asimismo, el medio Madrid Film Office señala que en este edificio también se han grabado películas. De hecho, El Bar o Julieta han sido dos de estas obras.

Sanitarios del Summa 112 y efectivos de Cruz Roja acudieron para colaborar en el operativo. Pero, afortunadamente, no fue necesaria la atención médica. Con el fuego erradicado, ahora lo que queda es hacer frente al motivo que originó este suceso. Se ha abierto una investigación para intentar conocer el motivo que originó el incendio, pues se desconoce qué pudo ser. Sin lugar a duda, una manera complicada para el equipo de RTVE de comenzar su nueva temporada televisiva.