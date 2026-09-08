Antonio Escohotado, pensador y filósofo madrileño: «La naturaleza humana sólo es creativa cuando aprende a disfrutar de las incertidumbres de la libertad»

Antonio Escohotado dedicó buena parte de su obra a pensar la libertad individual como una experiencia que exige asumir riesgos y aceptar lo incierto. Esa idea de su pensamiento tomó forma en una reflexión puntual sobre el vínculo entre la creatividad y la libertad.

Para el filósofo, la libertad rara vez ofrece garantías. Propone escenarios abiertos donde el resultado no está definido de antemano, y esa tensión entre incertidumbre y creatividad recorre buena parte de sus ensayos sobre la condición humana.

¿Qué significado tiene la reflexión de Antonio Escohotado sobre la libertad y la creatividad?

«La naturaleza humana solo es creativa cuando aprende a disfrutar de las incertidumbres de la libertad», sostuvo Antonio Escohotado. La frase plantea que la creatividad depende de la capacidad de convivir con lo que no se puede prever, más que de la seguridad o el control sobre los resultados.

Para el filósofo, la libertad implica también aceptar que sus resultados son inciertos, ya que nadie puede garantizar de antemano qué va a producir una decisión libre. Esa incertidumbre, en su lectura, funciona como el terreno en el que aparece lo nuevo, no como un obstáculo a evitar.

Por ejemplo, podemos ver esto en la vida cotidiana, como una tensión habitual como la de elegir entre la comodidad de lo previsible y el margen de acción que abre lo desconocido. Cuando alguien evita cualquier riesgo, también limita las alternativas que podría llegar a descubrir, ya sea al cambiar de trabajo, mudarse de ciudad o iniciar un proyecto propio.

Cuando una persona tolera no saber de antemano el resultado de una decisión, según el filósofo, se abre espacio para soluciones que la rutina no permite. Esa lectura conecta con la defensa que Escohotado hizo de la libertad como valor central de su obra, antes que como una garantía de resultados favorables.

La frase circula atribuida a Antonio Escohotado en recopilaciones de citas, como la publicada por FEE.

La biografía de Antonio Escohotado, el filósofo madrileño defensor de la libertad individual

Antonio Escohotado nació en Madrid el 5 de julio de 1941 y falleció en Ibiza el 21 de noviembre de 2021. Se licenció en Derecho y después en Filosofía, la disciplina que más le interesaba, y trabajó como ayudante en la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, según recoge Lecturalia.

Antes de obtener la titularidad, fue profesor adjunto de Ética y Sociología en la misma universidad. Después pasó a ser profesor titular en el Departamento de Sociología I de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde ejerció entre 1986 y 2011. También tradujo obras de Newton, Hobbes y Jefferson.

Antes de dedicarse a la docencia, invirtió su herencia en una discoteca en Ibiza, lo que lo acercó al mundo de las drogas y derivó en dos años de prisión. En ese período escribió Historia general de las drogas, considerada su obra principal.

Firmó además títulos como La conciencia infeliz, Caos y orden, El espíritu de la comedia y Retrato del libertino, siempre con la defensa de la libertad individual como hilo conductor de su pensamiento.