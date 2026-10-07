Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 7 de octubre: Enriqueta no cree el plan de Victoria y Mercedes

Tras la celebración por el capítulo 500, Valle Salvaje continúa con sus tramas. Ayer, el interés se centró en Victoria, Mercedes y Enriqueta por el chantaje de esta última, que amenaza con denunciar a Alejo por la muerte de Domingo si no asumen la deuda de José Luis. Victoria y Mercedes respondieron con una oferta inesperada a cambio del dinero que exige Enriqueta. Mercedes avisó además a Alejo de lo peligrosa que se está volviendo y de que, si cumple su palabra, podría pasar el resto de su vida en prisión. En paralelo, Alejo y Luisa decidieron desenmascarar a Manuela, aunque su plan puede volverse en su contra. Todo eso pasó ayer, miércoles, pero en el nuevo capítulo las cosas se complicarán más.

¿Qué pasará hoy, 7 de octubre, en el capítulo 501 de Valle Salvaje’?

Manuela queda al descubierto y actuará en consecuencia, un movimiento que deja a Alejo y Luisa ante la reacción de alguien acorralado. Enriqueta, por su parte, califica de locura el plan de Victoria y Mercedes, que pasa por que ella se case con José Luis. Mientras tanto, Hernando propone a su amigo un nuevo golpe contra Rafael.

La jornada de hoy tendrá su continuación en el resto de la semana, ya que mañana jueves, en el capítulo 502, Enriqueta deja volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y comparte su plan con Braulio.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM nos parece que la reacción de Enriqueta es la prueba de que el plan de Victoria y Mercedes no está cerrado. Que ella lo califique de locura no significa que lo rechace, y el avance de mañana apunta a que acaba imaginándose la boda. Con Manuela descubierta, el peligro está en lo que haga una vez sin margen, porque hasta ahora siempre ha sabido salir de los apuros, y por eso no conviene dar por perdida a quien ya se ha demostrado capaz de dar la vuelta a la situación.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.