Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 6 de octubre: Victoria y Mercedes responden al chantaje de Enriqueta

Valle Salvaje llega a su capítulo 500 dejando claro que es una de las series más exitosas de nuestro país y uno de los grandes éxitos de TVE, formando tándem junto a La Promesa. Para celebrar un día tan especial, te contamos qué pasará en el capítulo de hoy.

En el capítulo 499, Manuela se recreó ante Luisa tras la ruptura con Alejo y se mostró como la gran vencedora de la partida. José Luis acusó a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, una sospecha alimentada por el acercamiento entre Rafael y la madre de María. Por otro lado, Victoria, al ver sufrir a Mercedes, tomó una decisión que puede cambiarlo todo. Atanasio, cada vez más receloso, intentó averiguar la verdadera identidad de Genaro, mientras Bárbara estallaba contra el joven tras sorprenderlo en su alcoba.

¿Qué pasará hoy, martes 6 de octubre, en el capítulo 500 de Valle Salvaje?

La serie alcanza hoy su capítulo 500 con el enfrentamiento entre Victoria, Mercedes y Enriqueta en su punto más tenso. Enriqueta mantiene su chantaje: amenaza con denunciar a Alejo por la muerte de Domingo si no asumen la deuda de José Luis. Revela, además, por qué ha ocultado hasta ahora la identidad del asesino. El peso de la amenaza lleva a plantearse entregar el dinero para proteger al joven, pero Mercedes encuentra otra salida. Ella y Victoria lanzan a Enriqueta una oferta inesperada a cambio del dinero que exige, una propuesta que puede terminar con el chantaje y cambiar por completo la relación entre las tres. Mercedes advierte también a Alejo de lo peligrosa que se está volviendo Enriqueta y de que, si cumple su palabra, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Alejo y Luisa deciden desenmascarar a Manuela

Manuela sigue acercándose a Alejo y hace una revelación impactante a Luisa. Lejos de rendirse, Luisa y Alejo empiezan a preparar una estrategia para desenmascararla ante don Hernando, aunque el plan puede volverse en su contra. Tampoco Alejo encuentra tranquilidad en su relación con Luisa.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la oferta de Victoria y Mercedes tiene más riesgo del que parece. Si Enriqueta la rechaza o la usa para ganar tiempo, Alejo sigue expuesto a la denuncia por lo de Domingo, y eso es lo que más pesa. Del plan para desenmascarar a Manuela desconfiamos todavía más: delante de don Hernando, ella siempre ha sabido darle la vuelta a la situación, y una trampa mal calculada puede dejar a Luisa como la mentirosa.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.