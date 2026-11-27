La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, la ha vuelto a liar en el cierre de campaña. En un mitin en Gandía, su localidad natal, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el gobierno de Pedro Sánchez ha equiparado a PP y Vox con el fascismo: «No podemos tolerar que de nuevo vuelvan los fascistas a gobernar nuestro país 50 años después», ha manifestado. Diana Morant no solo ha efectuado esta mención, sino que después del mitin ha subido ese fragmento de su intervención a su propio perfil de X, el antiguo Twitter.

El fascismo no puede volver a gobernar España 50 años después, no lo vamos a permitir. Este domingo todo el mundo a votar, hay mucho en juego. #VotaPSOE. https://t.co/QISUPzPcQw — Diana Morant (@DianaMorantR) November 27, 2026

No es la primera vez que Diana Morant lanza ese tipo de acusaciones al PP. El pasado julio, afirmó en una entrevista en televisión que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dibujando un gobierno de coalición PP-Vox que «se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler».

Al día siguiente, Diana Morant intentó justificarse en Elche (Alicante), aduciendo que ella no comparó a Feijóo con Hitler, sino que su intención era la de establecer un «paralelismo» para señalar que los «gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas y xenófobas» como las que, según ella, aplican en territorios de la Comunidad Valenciana, en referencia a la prioridad nacional. Una afirmación que, lejos de mejorar, empeoró la cuestión.

Ese mismo día, el Consell de Pérez Llorca reclamó por boca de su portavoz, Miguel Barrachina, a Diana Morant que «debería pedir perdón a las víctimas del nazismo y de Hitler por la banalización, por la frivolización, de poder comparar a Hitler con un presidente querido, votado en la Comunidad Valenciana y en España, como es Alberto Núñez Feijóo».

Solo un par de semanas después, en agosto, Diana Morant volvió a comparar a la oposición de PP y Vox con los regímenes totalitarios del siglo pasado. En una nueva entrevista, la dirigente socialista advirtió que la alternativa que representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se parece a «la Europa de Mussolini, de Hitler, de Franco».

En la campaña electoral que ha concluido este viernes, Diana Morant, ha llamado «pecho paloma» al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, en el mitin de arranque de la campaña electoral, como publicó OKDIARIO. Y, el viernes de la pasada semana, en otro mitin, en este caso en Onteniente, Diana Morant aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo, en referencia al debate cara a cara en que el líder del PP se impuso claramente a Sánchez.

En ese mismo acto, Diana Morant expresó también, en referencia de nuevo al cara a cara entre Sánchez y Feijóo, que «eso es lo que vi yo ayer en el debate. De verdad. Vi a un presidente y a un energúmeno, allí, que quería hacer lo mismo que en el año 23», como también publicó OKDIARIO.

Este viernes, una pancarta, situada sobre un puente, a escasos metros de donde el PSOE valenciano ha realizado su cierre de campaña, en Gandía, ha resumido en unas pocas palabras lo que piensan sus paisanos de todos esos insultos y ataques de Diana Morant a sus rivales políticos: «Diana, tus insultos avergüenzan a Gandía», como también ha publicado OKDIARIO.