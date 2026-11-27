Santiago Abascal no se moja sobre si Begoña Gómez es la testaferro de Pedro Sánchez, pero deja caer la sospecha: «No lo sé, que lo decidan los jueces. Igual tiene más». El líder de Vox responde así después de explicar por qué cree que el presidente le sacó en el debate el bono térmico que cobra su familia numerosa.

Abascal defiende que es una ayuda automática, «que no hay que solicitar», y lo atribuye a la situación judicial de la mujer del presidente: «Yo creo que esto tiene que ver con la mujer del señor Sánchez, con el origen de su fortuna, con cómo ha pagado las primarias, con cómo se han enriquecido en el poder». Eso sí, le deja un mensaje: «No me alegro de lo que le ha pasado a su mujer; el culpable será él, en todo caso». Para Abascal, Sánchez es corrupto «con toda claridad»: «Nadie se cree que Pedro Sánchez pueda ser una persona honrada con todo su entorno personal, familiar, el más estrecho y más cercano, corrompido».

PREGUNTA.- El bono térmico —se me olvidaba que fue la gran crítica que le hicieron en el debate—, en fin, usted tiene derecho a ello, ¿no?

RESPUESTA.- Bueno, pues yo creo que no. Como soy el presidente de Vox, debo ser un ciudadano inferior y mi familia numerosa no tiene derecho a ese bono térmico que además es automático y sólo es para quienes el señor Sánchez decida. El hecho es que el propio señor Sánchez es el que lo ha pagado sin que las familias lo pidan, porque es una cosa que no hay que solicitar. Pero yo creo que esto tiene que ver con la mujer del señor Sánchez, con el origen de su fortuna, con cómo ha pagado las primarias, con cómo se han enriquecido en el poder. Y yo tengo que decirle al señor Sánchez que yo no me alegro de lo que le ha pasado a su mujer, pero que yo no soy el culpable. El culpable…

P.- ¿No se alegra usted de que se haga justicia?

R.- No me alegro de lo que le ha pasado a su mujer; el culpable será él, en todo caso. Ya lo siento por él. Es que yo creo que eso está detrás de todo.

P.- ¿Y Begoña Gómez es la testaferro de Pedro Sánchez?

R.- No lo sé, que lo decidan los jueces. Igual tiene más.